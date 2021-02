Coincidencias y diferencias con Narciso respecto al “Prechequeo gringo”

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Nueva York.

1 – Narciso Isa Conde está entre los políticos dominicanos que más yo valoro, por la coherencia, honradez, valentía e integridad de sus actuaciones en lo que concierne a sus convicciones y ejercicio político de toda su vida. A él lo tengo como un hombre excepcional en la política dominicana y como ser humano. Por sus dotes cívicos, morales y patrióticos, mi más profundo respeto y admiración a su figura, que dicho sea de paso, ya ha engrosado a lista de los dominicanos valiosos del siglo XX y XXI.

2 – Este preámbulo viene al caso, porque esa categorización mía a su persona, me da pie a disentir de los criterios suyos sin ningún tipo de aprehensión, puesto que el “debate civilizado de las ideas” entra en el juego democrático que él ha predicado y practicado toda su vida; por esa razón poderosa, con esta entrega, expongo públicamente mi coincidencia y disentimiento con sus criterios, sobre lo que él ha llamado “El Prechequeo Gringo”, cosa que hago para de abrir un sano debate de ideas, en torno a este tema, con la esperanza de que el mismo repercuta en beneficio de los mejores intereses de nuestra amada patria.

3 – Pues bien…, el pasado sábado 6 del mes en curso, por coincidencia de la vida, Narciso y yo publicamos sendos artículos (cada uno por su lado), que versan sobre el mismo tema. El título de su entrega es: – El prechequeo gringo” – y el de mi autoría: – “El rechazo al prechequeo a rubros agrícolas de exportación dominicanos” – en el cual yo expongo mis diferencias con la postura de los exjueces del Tribunal Constitucional, respecto al tema del prechequeo a nuestro país exigen los gringos a los rubros agrícolas que han de ser exportados a su territorio.

Lo que expone Narciso en su articulo

4 – Cuatro ex-jueces/zas del Tribunal Constitucional han denunciado como violatorio a la Constitución y a la soberanía del país el “acuerdo de pre-autorización aérea” entre EE. UU. y República Dominicana (pre-chequeo de viajeros al norte brutal) ¡Bien por esa actitud!

5 – El pre-chequeo gringo – continua Narciso – consiste en el establecimiento en los aeropuertos internacionales del país de mecanismos y agentes de aduanas y migración estadounidenses con autoridad para revisar, incautar, apresar y vejar nacionales dominicanos en ruta de viaje hacia Estados Unidos; sujetos después a otros chequeos similares al entrar a ese país. El alegato gringo para esa imposición es la necesidad de “prevenir acciones terroristas y otras amenazas”

6 – Esta concesión es una bochornosa licencia a EE. UU. para intervenir otras áreas de nuestro territorio y otras instituciones del país, cediéndole de paso otro pedazo de nuestra soberanía. La misma se está haciendo bajo presión del oportunismo de ciertos magnates del turismo, ubicados en la colonia de Punta Cana y otros enclaves neocoloniales. La Constitución, la de ellos, no importa: sigue siendo papel higiénico.

7 – Específico – escribe Narciso – que se trata de ceder “otro pedazo de nuestra soberanía”, porque se sabe que las Fuerzas Armadas Dominicanas están intervenidas por el Military Assistance Advisory Group (grupo consejero de asistencia militar) (MAAG), la Policía Nacional por el FBI, la DNI por la CIA, la DNCD por la DEA, la economía por el FMI y BM, la “sociedad civil” y no pocas entidades civiles del Estado (incluido el Ministerio de Interior y Policía) por la USAID, la JCE por la OEA, el medio ambiente por la acción depredadora de las mineras norteamericanas…; y, para colmo, cualquier Pompeo le da órdenes al Presidente (perdón, al gobernador de colonia) y cualquier Rudolf Giulliani tutela el Plan de Seguridad Ciudadana.

8 – No por adicional el hecho deja de ser grave. Es muy grave y vergonzoso. Ofende e indigna. Recuerda la intervención de las Aduanas en 1916, el Memorándum de Balaguer cediendo a EE. UU. puertos y aeropuertos para cualquier intervención militar en Haití, y la invasión gringa de 1965 dizque para “salvar vidas y propiedades estadounidenses”. Evidencia que la recolonización se profundiza con este gobierno de multimillonarios, APPs, ventas de activos, endeudamiento colosal y entrega de la política exterior a la Casa Blanca. ¡Algo inaceptable e impugnable, que incita a la rebeldía por el cambio radical pro-constituyente!

Por qué yo (Miguel Espaillat), difiero de Narciso en su rechazo total al prechequeo gringo

9 – En el aludido artículo de mi autoría, que sobre este tema publiqué el sábado pasado (6/2/21), señalé a los jueces (y ahora a Narciso), el por qué el susodicho prechequeo es beneficioso a las exportaciones agropecuarias nuestras. Para ilustrar a mis lectores sobre esta temática, reproduzco esas razones básicas con la que ya he argumentado mi apoyo al mencionado prechequeo: Primero, cuando la inspección se hace en el país exportador (para nuestro caso la República Dominicana), ello permite disminuir significativamente (hasta en un 70%), el tiempo que transcurre entre la cosecha, empaque, llegada al puerto de destino, y agotar la cadena de distribución, hasta llegar el producto al consumidor.

10 – Si no se hace ese prechequeo en nuestro territorio, sino en territorio norteamericano, entonces, el furgón que llega a USA con los productos agrícolas sin ser inspeccionados, es inscrito en una larga lista de espera, que puede tomar semanas. Esta larga espera se da, porque son miles los furgones que llegan a los puertos y aeropuertos estadounidenses, razón por la cual no pueden ser inspeccionados de una vez, sino, que tienen que someterse a una lista larga de espera para la inspección correspondiente. Lógicamente, esta espera genera la putrefacción del producto y eleva el costo de exportación, debido a que hay que pagar parqueo y refrigeración por cada día que pase, hasta llegar el turno asignado para el chequeo.

11 – La segunda razón poderosa con argumento científico para aprobar el prechequeo es lo fitosanitario, puesto que con este protocolo se impide que sean introducidos al país receptor de las exportaciones, microorganismos patógenos (hongos, bacterias, virus, ácaros, insectos, et., que pueden llegar a las plantaciones agrícolas e infectarlas, y en consecuencia producir plagas y enfermedades que en la mayoría de los casos resultan letales y costosísimas. También, hay un tercer y cuarto elemento que justifico para el prechequeo, y son los relativos a la inspección de equipaje para evitar el tráfico de drogas y armas de fuego; y a los pasajeros, para evitar el ingreso a territorio norteamericano de narcotraficantes y terroristas, esto, sin dejar de reconocer, que paradójicamente, USA es el mayor estado propiciador del terrorismo en el mundo. A los que quieran desmentirme, los remito a la historia.

12 – Sobre mi coincidencia con Narciso

Según se me ha informado (puesto que no tengo el documento en mis manos), al referido prechequeo se le ha anexado una cláusula que condiciona su aprobación a que se acepte en las cinco provincias fronterizas varios campamentos para dar refugio a 500 mil haitianos en caso de una contingencia catastrófica. Si este es el caso, y no tengo por qué dudarlo, entonces, coincido plenamente con los exjueces del Tribunal Constitucional, con Narciso Isa Conde y con todo dominicano que rechace esa cláusula, porque esta sí atenta de manera directa y grosera contra la Soberanía Nacional de nuestra patria; no obstante, insisto, en la aprobación del prechequeo a los rubros agrícolas y a los pasajeros, eliminando el anexo contentivo de la susodicha cláusula, porque el prechequeo sin esa cláusula es de conveniencia económica para ambas naciones.

Premisas para el debate de las ideas

13 – Ahora bien, estoy de acuerdo con Narciso y los exjueces del Tribunal Constitucional cuando aseveran, que el prechequeo con la cláusula que condiciona su aprobación al establecimiento de campos de refugiados en nuestro territorio es violatorio de nuestra Constitución y que atenta contra nuestra Soberanía Nacional. Si ello fuera cierto, y aceptáramos ese prechequeo con la cláusula que condiciona su aprobación al establecimiento de los aludidos campos de refugio para 500 mil haitianos.

14 – La República Dominicana es un país pobre y dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica desde su misma creación en 1844. Desde aquella fecha, dada nuestra atrasada realidad política, social y económica, por los tantos gobiernos malos nuestros, e injerencias y geopolíticas adversas del imperio, que no hemos podido superar, por ello, nuestra “Soberanía Nacional” no ha pasado de ser más que una mera ficción.

15 – Por los lastres precedentes, nosotros como país no tenemos el poder para oponernos frontalmente a este imperio, porque ello sería el pleito del huevo y la piedra o del tiburón y la sardina, tal como lo planteó Juan José Arévalo. El mismo Narciso en su artículo denuncia como todas nuestras instituciones están permeadas y controladas por todos los organismos económicos, militares y de inteligencia del imperio. Eso es algo que no podemos ignorar, por lo que, consolidar nuestra Soberanía, pasa por institucionalizarnos, y por acabar con la cultura de robar enraizada en todos (o en la mayoría), de los que van a servir en el Estado y también en el sector privado, predominantemente en el empresariado.

16 – Entonces, a consecuencia de las trabas y lastres precedentes, oponerse al imperio a rajatabla, para hacer valer nuestra soberanía, solo es posible si estamos dispuestos a soportar todo lo que están padeciendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países que han enfrentado al imperio USA de manera frontal.

17 – Entiendo perfectamente el celo de Narciso por nuestra soberanía, el mismo que tenemos miles de dominicanos. A ese respecto, él está en lo legal, correcto y justo, pero en geopolítica y economía, desgraciadamente, cuando se trata de un país pequeño frente a un imperio macabro (como todos los imperios), lo legal, correcto y justo no es posible, porque siempre la fuerza mayor, y más si es abusiva y cruel, se impone sobre la menor aun sea a sangre y fuego causándole graves daños, un fenómeno que se agrava, si tenemos un país sin instituciones fuertes, con nacionales de mayoría incultos y viciosos, cuyos líderes son corruptos hasta la medula, ladrones empedernidos del erario.

18 – En las condiciones actuales de nuestro país, y en solitario, no se puede pretender una soberanía plena, como todos quisiéramos. Entonces, para lograrla, tienen que darse las condiciones, que ahora no están dadas. Mientras tanto, si no queremos sufrir las embestidas brutales de imperio, tenemos que aceptar de ellos ciertas imposiciones, aunque nos duela hacerlo. Ello así, porque el propio Marx estableció en la ley de la historia del desarrollo humano, el hecho, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; por tanto, la preservación de los medios que nos producen los bienes materiales inmediatos para la vida, es de orden prioritario.

19 – Para esta discusión es importante saber que 21 países de nuestra América tienen aprobado este prechequeo, naturalmente sin la cláusula de que condiciona la aprobación al establecimiento de campos de refugiados. Esa cláusula, constituye una nota discordante y lesiva, a la Soberanía Nacional de cualquier país.

20 – Las razones precedentes son las que veo para que obtemperemos frente al imperio al requerimiento de prechequeo que ellos exigen para para que nuestros productos agrícolas puedan entrar a su territorio, pero sin aceptar la cláusula que condiciona dicho prechequeo al establecimiento de campos de refugios para 500 mil haitianos.

21- Hasta aquí mis deliberaciones sobre el tema: “prechequeo a las exportaciones agrícolas hacia Norteamérica”. Con los datos precedentes, creo que mis lectores tienen informaciones suficientes para participar en un debate sano de las ideas, con el que pueden aportar soluciones positivas a la problemática que ese acuerdo, plantea hasta ahora.

22 – Para fines de evaluación, les recuerdo a Narciso y a mis lectores, que el autor de estas cuartillas es antimperialista, y que he combatido al imperio desde sus mismas entrañas, porque resido en su territorio.

El que tenga oídos, que oiga…

