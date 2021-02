El rechazo al prechequeo a los rubros de exportación

1 – Para los que no entienden de que Prechequeo hablo, permítame el lector conceptualizar su significado. Me refiero al Prechequeo fitosanitario, de calidad, y también para detección de drogas que hace el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a los rubros agrícolas que se exportarán hacia su territorio. Este Prechequeo se hace en el territorio del país exportador, es decir, de donde van a salir los productos agrícolas a exportar.

2 – Me refiero a las exportaciones de carnes, cacao, café, yuca, plátano, batata, yautías, habichuelas, guineos, vegetales y frutas en general como tayota, berenjenas, auyamas, ajíes, molondrones, coco, tomates, piñas, naranjas, limones, lechosa, aguacate y todo renglón agrícola que se vaya a exportar hacia los EE.UU.

3 – ¿Por qué, el no Prechequeo a los rubros agrícolas es una puñalada a las exportaciones? De inmediato, la explicación de lugar. En su mayoría, los productos agrícolas son perecederos, es decir, en pocos días o semanas se dañan (se convierten en no aptos para el consumo humano), por lo que, los días o semanas que transcurren entre el día en que el producto se cosecha y se empaqueta para su exportación, y llegar al consumidor, tienen que estar en correspondencia con el fenómeno fisiológico de la putrefacción propio de la mayoría de los productos agropecuarios a exportar, esto, para lograr que lleguen en buen estado al consumidor.

4 – El mecanismo final de exportación hacia los E.E.U.U. es el Prechequeo aludido, el cual reduce sustancialmente los días que transcurren, entre la cosecha y la llegada al consumidor, que es el último en la cadena de distribución. ¿Por qué lo reduce?, veamos: Tan pronto los furgones con los rubros a exportar llegan a los muelles o a los aeropuertos dominicanos, de inmediato, los inspectores de los Estados Unidos proceden a su inspección, en consecuencia, ésta carga ya chequeada, puede partir de inmediato, por lo que esta puede llegar a su destino primario el mismo día o al siguiente, por lo que el producto llegará fresco al comprador mayoritario, luego a los supermercados, a las bodegas, y finalmente al consumidor.

5 – Pero sucede, que si el Prechequeo se hace en el territorio norteamericano, porque no se hizo en el nuestro, entonces, debido a que en estos puertos y aeropuertos llegan miles de furgones procedentes de cientos de países de todas partes del mundo, en consecuencia el furgón que llega sin Prechequeo, tiene que apuntarse en un listado de espera, en lo que el turno puede darse hasta en más de 15 días después, cuando ya la carga tiene grandes daños y el empresario exportador ha tenido que pagar una gran suma de dinero por estacionamiento, refrigeración y otros, lo que se traduce en pérdidas económicas para todos los envueltos en el mercado de exportación.

6 – Esta ha sido la razón del por qué las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos se han caído y hemos perdido un mercado que representa millones de dólares que bien servirían para divisas y para el progreso económico de los productores del campo. Por ejemplo, entre New York, Filadelfia, New Jersey y Connecticut tenemos más de dos millones de dominicanos que compran las viandas y frutos procedentes de Costa Rica, Ecuador y México, porque, en ese gran mercado, no aparece ningún producto del campo dominicano.

7 – Ahora bien, los abogados y congresistas que han rechazado en múltiples ocasiones aprobar el susodicho Prechequeo, alegan, que el mismo lesiona gravemente la Soberanía Nacional, cosa que hacen con la exposición siguiente: Actualmente se busca aprobar un acuerdo con EEUU que permitiría que sus funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de ese país autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a República Dominicana

8 – Este convenio – siguen exponiendo los susodichos impugnadores del mismo- tiene el objetivo aparente de facilitar el turismo y hacer más atractivo a los viajeros que se trasladan desde Punta Cana hacia los Estados Unidos, ante una alegada facilidad en el flujo de los pasajeros. Sin embargo, la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano». Esta modalidad se pretende establecer en todos los aeropuertos internacionales del país, comenzando por la terminal de Punta Cana.

9 – A este acuerdo, los ex jueces del Tribunal Constitucional y congresistas que lo rechazan hacen las siguientes observaciones: hay un anexo a este tratado, que es lo más grave, porque trata sobre el tema de los refugiados que es parte integral del acuerdo. Los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los EE. UU. las áreas de preautorización. De ahí, que para esos fines de la Soberanía Nacional, la solución al problema es el controversial anexo al referido acuerdo. En dicho anexo se incorpora una tutela por parte de los EE UU de las políticas de asilo de RD, vulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, previsto por el Art. 3 de la Carta Sustantiva, que constituye una norma invariable de la política internacional de nuestro país.

10 – El acuerdo alude – siguen denunciando los juristas – acerca de las facilidades en los viajes sin escala a los Estados Unidos, que convertirían a Punta Cana en un destino aún más atractivo para los turistas, dado que tales vuelos serían tratados como domésticos una vez aterricen en dicho territorio. Sin embargo, no se ha informado que el mismo acuerdo sujeta a los viajeros y a sus bienes a una segunda inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos, evidenciándose la ausencia de reciprocidad en todos los componentes del acuerdo, lo cual pone en dudas la supuesta agilización de trámites y facilidades a los que ingresen hacia el territorio norteamericano, así como el aumento del número de pasajeros en nuestro país.

11- Este convenio, los aludidos denunciantes lo rechazan por ser un grave atentado a la Soberanía Nacional; al respecto ello finalizan sustentando: «Nosotros, como ciudadanos comprometidos con los mejores intereses de nuestra nación, compromiso que no cesa con la culminación de nuestros respectivos períodos en el Tribunal Constitucional, juzgamos como un deber ciudadano irrenunciable presentar estas reflexiones orientadas a edificar a la opinión pública acerca de la inconstitucionalidad que acusa el referido acuerdo».

Mi opinión respecto al criterio de los jurista y congresistas que da pie al rechazo del acuerdo en cuestión

12 – No voy a entrar en consideraciones de fondo sobre las razones constitucionales que se argumentan para rechazar la aprobación del susodicho acuerdo, puesto que esa discusión, por lo extensa y compleja que resultaría, no se presta para tratarse en un artículo periodístico.

13 – Ahora bien, leyendo los argumentos precedentes de los Juristas mencionados, nos damos cuenta, que ellos solo refieren del “rechazo al Prechequeo de pasajeros” y que nada plantean del Prechequeo a los rubros agrícolas de exportación; por tal omisión, dada la importancia de las exportaciones de los rubros agrícolas nuestros, que hoy no entran a Norteamérica, precisamente por el inconveniente de tiempo que en contra representa el rechazo al Prechequeo en territorio nacional a los productos agrícolas a exportar, por esta elusión, paso en las consideraciones siguientes:

14 – Los juristas y congresistas dominicanos que rechazan este convenio propuesto, que afecta sensiblemente las exportaciones agrícolas nuestras, deben dar una explicación más detallada del porqué de su rechazo al este convenio, pues el mismo es malinterpretado, dado que los importadores privilegiados de rubros agrícolas se benefician grandemente del rechazo de este convenio, lo que da lugar a que muchos crean, (ya varios me lo han comentado), que este rechazo obedece al mandato soterrado de esos sectores poderosos que manejan el mafioso multimillonario negocio de las importaciones de rubros e insumos agrícolas.

15- A los que rechazan este convenio en lo que respecta al Prechequeo a los productos agrícolas para la exportación hacia los Estados Unidos, les señalo, que este rechazo tiene una enorme repercusión negativa en la producción nacional y en la balanza de pago. Ello es así, puesto que, si no hay exportación, se desincentiva la producción, con lo viene la escasez. Los que no conocen de economía agrícola me refutarán diciendo que eso no puede ser, porque si no hay exportación, entonces, el mercado interno se satura y bajan los precios al consumidor, es decir, al pueblo. A este respecto yo aclaro lo siguiente: ese fenómeno de la oferta y demanda es cierto, pero tiene aristas negativas, porque un mercado saturado, conlleva que los precios de los artículos bajan a un nivel que no dan para cubrir los costos de producción, por lo que el agricultor deja de sembrar, lo que lógicamente, produce una baja en la producción nacional, entonces, a consecuencia de ello, este desabastecimiento inducido genera las fuertes importaciones que se dieron en todos los gobiernos del PLD, y de manera grosera, en el danilismo.

16 – En consecuencia, la oposición que en Congreso y en Tribunal Constitucional han asumido ciertos congresistas y jurista para que no se apruebe el Prechequeo a los rubros agrícolas a exportar, puede interpretarse que lo han hecho obedeciendo a los mandatos del pequeño grupo de importadores que se benefician con millones y millones con las importaciones de productos agropecuarios.

17 – En este contexto, el patriotismo que invocan esos juristas y congresistas puede colegirse como falso, porque ninguno de ellos ha manifestado ese patriotismo en otros hechos claramente lesivos al interés nacional; por ejemplo, ninguno de ellos se ha manifestado contra el absurdo y obsceno contrato de 97 a 3, que el nefasto Leonel Fernández concedió a la Barrick Gold, al contrario, mejor lo han defendido, alegando que eso hay que dejarlo así, para dar la credibilidad a la seguridad jurídica de nuestro país.

18 – En definitiva, el Prechequeo en nuestro territorio que exige USA para la exportación de nuestros rubros agrícolas hacia su territorio, es necesario aprobarlo para expandir, facilitar y robustecer nuestras exportaciones agrícolas, por todos los beneficios que esa actividad engendra. Para ello se hace necesario buscarle un “fórmula legal”, coherente con nuestra Constitución, que no lesione la Soberanía Nacional, teniendo en cuenta, que el pleito con el imperio, es el pleito del huevo y la piedra, o el pleito del tiburón y la sardina, y que en este mundo se impone la supervivencia, la que desgraciadamente depende grandemente de lo económico.

19 – Desafortunadamente, en este planeta, el pequeño, para no ser aplastado por el grande, solo le queda negociar de manera desfavorable, hasta que se den las condiciones en que prevalezcan por justicia los derechos que a cada uno corresponden sin necesidad de rebatiñas o de imposición del más fuerte sobre el débil. La negociación, “el toreo”, por ahora se precisa así, si no queremos ser blanco de la misma guerra de cuarta generación a que están sometidas, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

20 – En caso de resistirnos a ese convenio, ¿podremos nosotros manejar y soportar los daños que infligirá a nuestra economía la no exportación de nuestros productos agrícolas hacia USA, máxime cuando en el establishment dominicano hay tantos lacayos entreguistas que atentan contra la patria? ¿Con esta negativa, no le estaremos haciendo el juego a la mafia que gana miles de millones importando rubros agrícolas? Pero también, recordemos que hasta el imperio se puede beneficiar con esta negativa, si ante la escasez de producción inducida, procedemos a importar lo que ellos producen en demasía.

21 – En este panorama mundial, tengamos en cuenta, que al imperio, ni por asomo le impondremos Prechequeo, puesto que sus élites son ley batuta y constitución. Todos los inconvenientes en contra tenemos que manejarlos de la mejor manera para no lesionar los intereses que nos permiten sobrevivir, a menos que no estemos dispuestos a soportar, en aras de nuestra soberanía, todos los padecimientos que están sufriendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y todo país que se oponga a las directrices del imperio y de las mafias que junto a ellos gobiernan nuestros países y el mundo. Así de complicadas, desiguales y abusivas son las relaciones económicas y políticas de hoy, con el tiburón imperio, y con las pulpos nacionales e internacionales que se han adueñado del mundo. No obstante, pese a todo, cerrarnos a una fórmula con la que pueda realizarse las exportaciones agrícolas de nuestros rubros agrícolas, constituye una puñalada trapera a la economía de nuestra patria.

El que tenga oídos, que oiga…

