COE mantiene alerta en diez provincias ante efectos de Erin

Santo Domingo, 18 ago.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció este lunes que mantiene las alertas en diez provincias, la amarilla en la costa atlántica, desde La Altagracia hasta Montecristi, y la alerta verde en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, debido a los efectos indirectos del huracán Erin.

En alerta amarilla están La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Montecristi y Puerto Plata.

El COE mantiene la prohibición del uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en las provincias bajo alerta amarilla, así como que la población se acerque a la costa a observar el fuerte oleaje.

También se ordena que «desde Isla Saona hasta Cabo Engaño (La Altagracia) todas las embarcaciones deben permanecer en puerto» por «oleaje anormal y visibilidad reducida», y señaló que en la costa caribeña tienen que estar amarradas en puerto las embarcaciones frágiles y pequeñas debido a «oleaje peligroso y ráfagas de vientos», indicó el COE en un comunicado.

El huracán Erin continúa en categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sostenidos estimados en 220 km/h; actualmente se ubica a unos 180 km al norte de la isla Gran Turca y aproximadamente a 380 km al norte de Puerto Plata y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad cercana a 17 km/h, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los efectos indirectos del huracán Erin continuarán esta tarde y durante las primeras horas de la noche, con oleaje peligroso en ambas costas del litoral atlántico y caribeño.

Del mismo modo, se esperan aguaceros moderados y fuertes, así como tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en las provincias bajo niveles de alerta como: La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Además, estos fenómenos se prevén también en localidades del suroeste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza, incluyendo las provincias de Pedernales, Barahona, San Juan, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez, Duarte y Hermanas Mirabal.

El COE advirtió también de posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las provincias bajo los niveles de alerta amarilla y verde.

Las autoridades dominicanas recomendaron que los padres eviten que sus hijos usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, además de que se evite el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, el COE advirtió de la importancia de que los habitantes de zonas próximas a arroyos y ríos tomen medidas ante posibles crecidas e inundaciones repentinas, e invitó a «seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil».

