Código negro Luis XIV (1685): Reglas para los esclavos de Francia

El autor del denominado Código Negro lo fue el francés Jean-Baptiste Colbert, nacido en Reims el 29 de agosto de 1619. Fue ministro del rey de Francia Luis XIV. Excelente gestor, desarrolló el comercio y la industria con importantes intervenciones del Estado.

En 1640, con 21 años, su padre emplea sus relaciones y su fortuna para comprarle el cargo de Comisario Ordinario de Guerra, Comisionado del Secretario de Estado de Guerra, François Sublet de Noyers. Este puesto le obligó a inspeccionar las tropas, lo que le dio una cierta notoriedad, al punto de que afirmaba al Rey que menos de la mitad de los impuestos recaudados, le llegaban.

Favoreció el comercio, protegió las ciencias, las letras y las artes. En 1663, fundó la Academia de las Inscripciones y Bellas Letras. Favoreció asimismo la investigación con la creación de la Academia de Ciencias (1666), el Observatorio de París (1667) al que se llamó Huygens y Cassini o la Academia Real de Arquitectura (1671).

En 1664, siendo Superintendente de Edificios y Manufacturas Reales, decidió contratar obreros extranjeros para iniciar manufacturas de tapices, cristales y zapatos, bajo la condición de monopolios.

Este Superintendente de Edificios, reformó los palacios reales, entre los que destacan el de Versalles, así como organizó la Policía. Fue miembro de la Academia francesa, identificado por su carácter cortante y poco elocuente, siempre vestido de negro, trabajando para el Estado desde las cinco de la madrugada, siendo apodado “El Norte”.

Siendo Secretario del Estado en la casa del Rey Luis XIV, entendió la gran importancia que el comercio tiene en la economía, por lo cual desarrolló las infraestructuras favoreciendo los intercambios comerciales: canales, rutas reales… Plantó el bosque de las Landas para la construcción naval. Ordenó reparar las carreteras, hizo nuevas, y unió el Mediterráneo con el Atlántico por medio del canal de Languedoc.

Pavimentó e iluminó París, embelleció la ciudad con muelles, plazas públicas, puertas triunfales (Saint-Denis y Saint-Martin); ordenó que se hiciera la columnata del Louvre y el jardín de Las Tullerías y como Francia tenía posesiones en ultramar, decidió que era necesario tener un Código, o más bien un Decreto que regulase las condiciones legales y los requisitos de la trata de esclavos en todas partes de las colonias francesas, y así se denominó el CODE NOIR: El Código Negro.

Este Código Negro contenía ciertas restricciones de cómo los dueños de los esclavos podían tratarlos: prohibiendo castigos crueles y extraños, la separación de familias del esclavo y el asesinato de uno.

El Código de 1687, no tuvo gran éxito, pues fue en gran parte ignorado por dueños de esclavos en todo el Caribe. Un infractor notable era Pierre Marquis de Fayet, el Gobernador de Puerto Príncipe.

El Código Negro era un conjunto de reglas que declaraban los derechos y la disciplina a la que debían someterse los esclavos y continuó en vigor desde 1687 hasta 1789.

El Código Negro señalaba el catolicismo como la religión obligatoria en las colonias francesas; ofrecían indicaciones para el castigo y también incluían diversos artículos que limitaban el mal trato a los esclavos.

Los amos tenían que proporcionar albergue, comida y ropa a sus esclavos y no podían torturar ni mutilar a sus trabajadores, solo golpearles.

Las familias de esclavos no podían venderse por separado. Debían ofrecerse cuidados a los enfermos y moribundos. También se establecía que los amos solo podían castigar a los infractores reincidentes.

Pero el Código Negro nunca se aplicó por completo, lo que daba lugar a todo tipo de abusos. La mayoría de los propietarios de esclavos solo cumplían los artículos que les beneficiaban.

Algunos amos incluso eran conocidos por su crueldad y sus ingeniosos métodos de tortura, y muchas infracciones del Código eran perdonadas o ignoradas.

Este era el caso especialmente en Santo Domingo, donde los que más sufrían las presiones por mantener el liderazgo mundial en producción de azúcar y café eran los esclavos, la mano de obra necesaria.

Hoy, no existe esclavitud, sin embargo persisten modelos de ella, en diversos estamentos del globo terráqueo:

a)En la industria de pescados y mariscos

Según las estadísticas, Tailandia es el tercer país exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de formar las tripulaciones de sus barcos con birmanos y camboyanos que son forzados a trabajar como esclavos.

Muchos de estos nuevos esclavos, afirman que fueron engañadas por intermediarios que les prometieron empleos en una fábrica y después los llevaron a barcos de pesca donde se les forzó a trabajar, hasta sin paga debido a deudas de valores que ellos mismos les prestan, para tenerles comprometidos. También se comenta que a cualquiera que trataba de escapar le rompían las piernas o las manos o lo mataban para sentar ejemplo.

b) En Fábricas de marihuana y salones de uñas

Estadísticas, señalan que podría haber esclavos en estas fábricas entre 10,000 y 13,000 en el Reino Unido (UK) llegados de varios países, entre ellos: Rumania Albania, Nigeria y Vietnam. En Vietnam, se estima que hay unos 3,000 niños, trabajando en fábricas de marihuana y salones de uñas. A muchas víctimas se les dice que se lastimará a sus familias si se escapan.

c) Esclavitud sexual

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay unas 4.5 millones de víctimas de explotación sexual forzada.

“Me dijeron que yo les debía US$30,000 y que pagaría la deuda con US$100.00 cada vez que sirviera a un hombre»

Shandra Woworuntu, activista contra el tráfico humano, fue forzada a la esclavitud sexual en Estados Unidos en 2001 y salió de Indonesia, donde se le prometió trabajar en la industria hotelera en EUA, pero los intermediaros que la recibieron en el aeropuerto la entregaron a traficantes armados que la forzaron a llevar a cabo trabajos sexuales. Eventualmente logró escapar y con ayuda del FBI localizó un burdel donde había otras víctimas de tráfico.

d)Mendicidad forzada

Muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente son forzados por criminales a pedir limosna en las calles.

Como ejemplo, una víctima dijo a los investigadores: «Aunque pido limosna no me pagan nada. Tengo que entregarles todo lo que gano. Me privan de alimento y no puedo dormir bien. No me pagan un salario, esto sólo es servidumbre».

Otra víctima afirma: «No puedo decirles nada porque tengo un miedo constante. Mi empleador me amenazó con no decir nada a nadie o de otra forma me castigaría de forma severa».

El caso de la América Latina El análisis de la WALK FREE FUNDATION estima que 2,16 millones de personas de América Latina se encuentran bajo una condición de esclavitud moderna.

Todos los dominicanos sabemos que en RD nadie es forzado a trabajar contra su voluntad y mucho menos no pagarle, si bien en algunos casos no se pagan los salarios mínimos, no significa que se trabaja bajo esclavitud, con exceso de horas, sin comida y sin descansos. Se trata por ejemplo, de que algunos Ayuntamientos poseen muy limitados presupuestos y no pueden pagar el salario mínimo, el cual eventualmente habrá de desaparecer y dejarlo a oferta y demanda, pues tenemos una mayoría de 2.7 millones de dominicanos, sin empleo, viviendo en la informalidad.

Esta ONG llamada WALK FREE FUNDATION para hacernos daño, para ulteriores designios, nos coloca en el octavo lugar de las 167 naciones estudiadas en el Índice Global de Esclavitud.

Esta ONG, señala que en el caso de Republica Dominicana, el 25% de los cinco millones de turistas que visitan la isla participan en el comercio sexual, donde una de cada cuatro víctimas son menores de edad.

Guatemala, señala el informe, ocupa el lugar 12 del mundo en porcentaje de víctimas de explotación moderna, con un estimado de 138, 100 personas.

El lugar 18 lo comparten tres países de Sudamérica: Colombia tiene unos 308,200 casos; Perú, cerca de 200.000, y Venezuela alcanza 198.800.

De todo el continente, México tiene el más alto número de personas que sufren esclavitud, unas 376,800, pero el porcentaje respecto a su población es de 0,29%.

El Índice Global de Esclavitud detectó focos rojos en México en la explotación sexual, así como en los trabajos forzados en la construcción, la manufactura, en las granjas y en las ventas minoristas.

e) Detrás de las puertas cerradas

Gran parte de la esclavitud moderna no es visible para el público. Se lleva a cabo en hogares y en granjas privadas.

Hace un año, tres individuos de la misma familia en el Reino Unido fueron encarcelados por forzar a un hombre a realizar trabajos forzados por casi nada de dinero.

Hay unas 4,5 millones de víctimas de explotación sexual en el mundo.

Michael Hughes, de 46 años, fue forzado a trabajar para la familia durante más de 20 años llevando a cabo trabajos de construcción.

«Tiene 22 años, pero parece de 80»: lo que dos años de esclavitud le hicieron a una joven en México.

Hughes dijo que tenía que vivir en un cobertizo de 1,2 metros en el jardín, sin calefacción ni agua corriente durante dos años. Un británico fue encarcelado por dos años en el primer caso en este país, de un hombre que mantiene a su esposa bajo servidumbre doméstica.

La esposa fue torturada, forzada a hacer todo tipo de labores y no tenía permitido salir de la casa, indicaron los fiscales.

En RD tenemos un CODE NOIR, que es el Código de Trabajo, en contra de las Mipymes, que constituyen el 95% de todas las empresas, el cual es: Imposible de cumplir….por caro.

