Club Renovación se corona campeón Copa SD de Voleibol

Raymond Rodríguez, presidente de la Fundación GBC, Milagros Cabral, directora del Proyecto de Selecciones y Francisca Santana, ejecutiva de GBC, y Milagros Cabral, directora general del Proyecto de Voleibol, entregaron los trofeos a los tres equipos que ganaron oro, plata y bronce.

SANTO DOMINGO.- El club Renovación de los Alcarrizos de la Provincia Santo Domingo se coronó campeón de la “Primera Gran Copa Santo Domingo GCB” de voleibol Femenino Sub-17, tras vencer en un reñido partido al combinado del Club Naco, que se llevó el segundo lugar, teniendo como escenario las instalaciones del Club Deportivo Los Prados.

El partido final por la presea de oro entre Renovación y el Club Deportivo Naco concluyó con marcador de 2-1 (2325, 25-17 y 15-8. El entrenador Wilson Sánchez fue el director técnico de la justa.

Tras la victoria, el presidente de la Fundación GBC, Raymond Rodríguez, acompañado de la gerente de mercadeo, Francisca Santana y Milagros Cabral, directora general del Proyecto de Selecciones, entregaron la Copa de Campeón a los clubes de Renovación, al club Deportivo Naco y los Cachorros, que ocuparon los primeros tres lugares en ese mismo orden.

“Deseo felicitar de todo corazón a todas las atletas, dirigentes y entrenadores de los ocho clubes que tomaron parte en esta Primera Copa GBC Santo Domingo, sin embargo, mis parabienes para los tres equipos que ganaron los primeros tres que se llevaron el oro, plata y bronce”, dijo Raymond.

Sostuvo que la experiencia que vivieron esas atletas fue algo indescriptible y eso las hará crecer cada día en el campo competitivo y personal. “Agradezco al licenciado Cristóbal Marte Hoffiz y a Milagros Cabral por la organización de esta Copa, esto es un matrimonio sin divorcio.

El cuarto lugar fue para el combinado de Malanga, el quinto para Calero,, el sexto para Futuro, el séptimo peldaño para el combinado de Invivienda y Varias Luces en el octavo.

De su lado, Milagros Cabral, directora general del Proyecto de Selecciones Nacional, afirmó que todos los clubes son ganadores por el gran trabajo que realizaron y el crecimiento técnico que tendrán todas esas jugadoras en la categoría de 17 años. “Quiero agradecer a la directiva de Los Prados por facilitarnos sus modernas instalaciones para hacer este torneo que tiene un gran futuro”, indicó.

Cabral declaró que el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, le envió utilería deportiva a los ocho clubes para continúen su proceso de desarrollo y fomento del voleibol en sus demarcaciones.

