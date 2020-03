Club Calero realiza premiación anual en voleibol y baloncesto

La senadora Cristina Lizardo recibe una placa de reconocimiento del club Calero que entregaron Rosa Domínguez, Sofía Heredia, Angery Alberto y Amaury Peña.

SANTO DOMINGO.- El club Calero de Villa Duarte realizó el fin de semana su premiación anual a las atletas más destacadas en las diferentes categorías de las disciplinas deportivas de voleibol y baloncesto, en un acto desarrollado en el polideportivo de esa entidad en el sector de Villa Duarte, en la margen oriental de rio Ozama.

Andrés Liberato, presidente del club Calero, encabezó la actividad en la que también se reconoció a diferentes personalidades y dirigentes deportivos del Municipio Santo Domingo Este, de la Provincia de Santo Domingo.

Entre las atletas premiadas en voleibol estuvieron Saimel Canario y Marileydi Féliz, líder en puntos y Jugadora Más Valiosa en Chiqui Voli; Nashley Litghow, mayor progreso; Karen Torres y Michel Cabrera, revelación del año y mejor libero en minivoli; Laura Santana mejor acomodadora en infantil; Yiseiry Ramírez y Aranza Valdez, revelación del año, mejor salida y novata del año en intermedia; y Cherly Sosa la libero en intermedia.

Paola Mercedes, Josely Blanco, Elina Mendoza y Katherine Guerrero fueron premiadas como revelación del año, acomodadora de mayor progreso, utility y mejor disciplina en infantil; Shenia Ramírez la más cooperativa en intermedia; Nanyelis Sosa, Daniela de los Santos y Franchesca Rivas la acomodadora de mayor progreso, mejor opuesta y atacadora en Sub-18; Janaira Ventura, regreso del año; Nadesha Rosario, mejor liberto en Sub-18.

Así como Elsa Cuevas y Florangel Contreras las de mayor progreso y mejor central en Sub-18; y Mía Liberato la Jugadora Más Valiosa en Sub-15.

En baloncesto se premió a Nuris Batista, de 15 años, quien asistió al Campamento NBA Sin Fronteras e integra el seleccionado nacional de esa disciplina.

Reconocimiento a personalidades

Entre las personalidades reconocidas estuvieron la senadora Cristina Lizardo, de la Provincia de Santo Domingo; y el diputado Luis Alberto Tejeda, de la Circunscripción No. 2 del Municipio Santo Domingo Este y aspirante a alcalde por esa demarcación.

También a Rosa Domínguez, ex regidora de Santo Domingo Este; la candidata a diputada por la jurisdicción No. 1 Angery Alberto; Arturo Santos; Milagros Cornielle; Juan Bautista Guerrero; Glennys Ramírez; Norma Then; y Francisco García Castro, entre otros.

of-am