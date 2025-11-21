Claro Dominicana celebra 95 años con aumento gigas gratis

SANTO DOMINGO.- Claro Dominicana cumplió su 95.º aniversario y sorprendió a sus clientes con un Giga Regalo, un aumento gratuito y para siempre en el internet de los planes móviles postpago, reafirmando su misión de brindarles la mejor experiencia de servicio móvil de la región de Latinoamérica para mantenerlos conectados con lo que más les importa.

La empresa líder del sector de las telecomunicaciones informó que su cartera vigente de clientes postpago fue beneficiada con incrementos gratuitos de internet de hasta 40 GB mensuales para siempre, con los que podrán compartir y navegar en la Mejor Red Móvil del país.

Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, señaló que este incremento responde al crecimiento sostenido en el consumo de internet y representa una forma de agradecer la preferencia de los dominicanos y mantenerlos siempre conectados a la red 5G de Claro, la cual brinda ultravelocidad, menor latencia e hiperconectividad.

“Los clientes ahora podrán disfrutar de una navegación más fluida y estable, diseñada para adaptarse a sus nuevos hábitos de consumo y al uso intensivo de aplicaciones de vídeo, redes sociales y servicios de streaming”, sostuvo Acosta.

El ejecutivo también destacó que Claro Dominicana ha estado en constante evolución tecnológica: introdujo 3G en 2007, 4G en 2014, 4.5G en 2017, su “GigaRed” en 2019 y, en 2021, fue pionera al lanzar la red 5G en el país. Desde 2014, con la era 4G LTE, la compañía ha impulsado aproximadamente el 80 % del crecimiento del mercado. Esta trayectoria tecnológica, unida a su estrecha vinculación con la expansión del uso de smartphones en la República Dominicana, le ha permitido mantener una posición de liderazgo.

Actualmente, Claro Dominicana ofrece a sus clientes la mejor experiencia con la Mejor Red Móvil y la Red Móvil Más Rápida del país, distinción que la convierte en la primera compañía del Caribe en recibir el máximo reconocimiento otorgado en esta categoría por Ookla® en los Speedtest® Awards 2025: una estatuilla de cristal que simboliza la excelencia, tras ser premiados por cinco años consecutivos.

Este beneficio se suma al reciente MEGA Regalo con el que la empresa inició la celebración de su 95.º aniversario, en agradecimiento a la preferencia y lealtad de sus clientes. Se trató de un incremento automático, sin costo y para siempre de la velocidad de Internet en Fibra Óptica, beneficiando a más de 550 mil hogares y negocios en todo el país, que ya disfrutan de una experiencia de conexión más rápida y estable, pues informan que completaron el proceso de migración.

Los clientes de Claro Dominicana ya pueden ver el aumento que les fue aplicado, así como conocer los recién lanzados planes postpago con más gigas sin bloqueo, ofreciendo ahora la posibilidad de seguir navegando luego de agotar la capacidad de sus planes adicional a sus redes libres, al visitar el APP Mi Claro y www.claro.com.do

of-am