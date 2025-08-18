Cinco muertos y 20 heridos en otro ataque ruso sobre Ucrania

KIEV,18 Ago. (EUROPA PRESS) – Al menos cinco personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado durante la madrugada de este lunes por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Járkov, situada en el este del país.

El alcalde de la localidad, Igor Terejov, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram que entre las cinco víctimas mortales hay una niña de un año y medio de edad. Además, ha matizado que ya son veinte los heridos que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias.

«Hoy es un día de luto en Járkov. Cinco personas han muerto», ha aseverado, al tiempo que ha tildado el ataque de «acto terrorista». «Estas son la consecuencias de dicho ataque», ha explicado, al tiempo que ha matizado que el objetivo era un «edificio residencial».

En este sentido, ha trasladado sus «más sinceras condolencias a los familiares y allegados de todas las víctimas», tal y como recoge el texto. «Járkov recuerda a cada una de las víctimas y se mantendrá en pie», ha zanjado.

Por su parte, las fuerzas de seguridad han alertado de que varias personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros, por lo que las labores de búsqueda y rescate siguen adelante.