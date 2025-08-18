Cinco muertos y 20 heridos en otro ataque ruso sobre Ucrania
KIEV,18 Ago. (EUROPA PRESS) – Al menos cinco personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado durante la madrugada de este lunes por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Járkov, situada en el este del país.
El alcalde de la localidad, Igor Terejov, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram que entre las cinco víctimas mortales hay una niña de un año y medio de edad. Además, ha matizado que ya son veinte los heridos que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias.
«Hoy es un día de luto en Járkov. Cinco personas han muerto», ha aseverado, al tiempo que ha tildado el ataque de «acto terrorista». «Estas son la consecuencias de dicho ataque», ha explicado, al tiempo que ha matizado que el objetivo era un «edificio residencial».
En este sentido, ha trasladado sus «más sinceras condolencias a los familiares y allegados de todas las víctimas», tal y como recoge el texto. «Járkov recuerda a cada una de las víctimas y se mantendrá en pie», ha zanjado.
Por su parte, las fuerzas de seguridad han alertado de que varias personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros, por lo que las labores de búsqueda y rescate siguen adelante.
Y asi, estos tarados comunistas, a distancia, en Gaza, chirrean cuando el ejército de hierro, ejecuta lo mismo. En Ucrania, se enarbolan, en Gaza, gritan como puercos cuando se sienten con el cuchillo en el vientre. Y mientras, supuestamente, el Cacoe’muñeca, agilizar un acuerdo de paz, su canchachan, la rata Putin, sigue atacando al pueblo ucraniano. Cuando ese acto ocurre contra los terroristas hamaistas, los ojos mimes (chinos), lo critican…
… y cuando es contra el ucraniano, se enmudecen. Es decir, si es contra su esclavismo, es notorio, quejarse. De lo contrario, guardan silencio. Esperemos, con este nuevo ataque, la reacción del Cacoe’muñeca, si sigue dando ultimátum que, en eso, se queda.-
DIOS MIO, DIOS MIO.. DICEN QUE TUS DESIGNIOS SON INESCRUTABLES., CUANDO VAS A LIBRAR AL MUNDO DE ESTA BESTIA PSICOPATA CRIMINAL.ESTE ENANO ASESINO SE CREE UN SEMI DIOS. ESPERAMOS QUE CUANDO MENOS LO ESPEREMOS ESTA BESTIA LLEGUES A SU FINAL DIABOLICO. DE TODAS MANERAS SEGUIMOS CONFIANDO EN LA SAGRADA VOLUNTAD DE JEHOVA…..EL NAVEGANTE