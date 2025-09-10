Cinco muertos en un presunto enfrentamiento con policías

Muertos en Santiago.
  • Por EFE
  • Fecha: 10/09/2025
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Al menos cinco personas resultaron muertas a tiros tras un presunto enfrentamiento entre estos y miembros de la Policía Nacional pequeña plaza en el sector La Barranquita.

De acuerdo a fuentes policiales, los fallecidos llegaron al lugar a bordo de un automóvil con presuntas intenciones de cometer un atraco.

Los cinco muertos en la acción.

Las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni las circunstancias exactas que originaron el enfrentamiento.

El caso ha generado conmoción en Santiago, una provincia que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos violentos de alto perfil.

La Policía informó que ofrecerá más detalles en las próximas horas, una vez avance la investigación.

Los supuestos delincuentes se desplazaban en un automóvil cuando fueron alcanzados por una patrulla policial, originándose el alegado intercambio de disparos.

Armas incautadas en la operación

Una mujer que dijo ser esposa de uno de los fallecidos acusó a las Policía de «asesinarlos», ya que, según ella, el grupo acostumbraba ir a lugar a recortarse el pelo.

«Que no digan ahora que fue un intercambio de disparos, a mi esposo y a los demás los asesinaron (…) dónde están las armas que ellos tenían, por qué ni un policía herido hay», expresó la mujer a los medios.

Agregó que su esposo tenía 28 años de edad y que era el conductor del vehículo que resultó con varios impactos de bala.

«Ahora van a decir que fue un intercambio de disparos, mi esposo no tiene ninguna ficha en la Policía, no portaba arma de fuego. Yo lo que quiero es que se haya justicia y que esto no se quede así», agregó bajo sollozos.

Rogelio
Rogelio
8 segundos hace

República Dominicana está fea,muertos y muertos, no hay seguridad en este país.

Alfredo
Alfredo
7 minutos hace

Yo particularmente creo que, los delincuentes antes de delinquir deberían tomar un entrenamiento de disparo, tal vez así logran pegarle aunque sea a la cama de los vehículos.
SI NO FUERA PORQUE SURGEN NUEVOS , en REPÚBLICA DOMINICANA NO HUBIERA UN SOLO DELINCUENTE. En el Sa

lorenzo
lorenzo
10 minutos hace

pero tampoco creo a la mujer que dice que ellos ivan a recortarce. yo no pienso que las policia van a matar a cinco perso solo porque si no los creo aunque me los jure un santo

Víctor Per
Víctor Per
26 minutos hace

Si no hubo policías heridos, tampoco hubo intercambio de disparos. Ta raro.eso

Alfredo
Alfredo
42 minutos hace

¡ caramba! Los tipos más malos tiradores son los delincuentes dominicanos, siempre hay un intercambió de disparo, pero nunca ellos, los delincuentes, logran pegar un disparo ni a las camionetas de los policías.

Juan Bosch
Juan Bosch
44 minutos hace

Escuchen tenían intenciones de cometer un atraco, alguien en la policía le leyó la mente a éso jóvenes, éso pasa cada cierto tiempo en STGO recuerden 8 en Navarrete y después 6 en STGO y las noches después de la 11 son de los haitianos, vayan a Mao y montecristi a limpiar

EL BACHAN
EL BACHAN
48 minutos hace

Eso fue la policia, ejecutando un sicariato

