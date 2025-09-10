Cinco muertos en un presunto enfrentamiento con policías

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Al menos cinco personas resultaron muertas a tiros tras un presunto enfrentamiento entre estos y miembros de la Policía Nacional pequeña plaza en el sector La Barranquita.

De acuerdo a fuentes policiales, los fallecidos llegaron al lugar a bordo de un automóvil con presuntas intenciones de cometer un atraco.

Las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni las circunstancias exactas que originaron el enfrentamiento.

El caso ha generado conmoción en Santiago, una provincia que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos violentos de alto perfil.

La Policía informó que ofrecerá más detalles en las próximas horas, una vez avance la investigación.

Los supuestos delincuentes se desplazaban en un automóvil cuando fueron alcanzados por una patrulla policial, originándose el alegado intercambio de disparos.

Una mujer que dijo ser esposa de uno de los fallecidos acusó a las Policía de «asesinarlos», ya que, según ella, el grupo acostumbraba ir a lugar a recortarse el pelo.

«Que no digan ahora que fue un intercambio de disparos, a mi esposo y a los demás los asesinaron (…) dónde están las armas que ellos tenían, por qué ni un policía herido hay», expresó la mujer a los medios.

Agregó que su esposo tenía 28 años de edad y que era el conductor del vehículo que resultó con varios impactos de bala.

«Ahora van a decir que fue un intercambio de disparos, mi esposo no tiene ninguna ficha en la Policía, no portaba arma de fuego. Yo lo que quiero es que se haya justicia y que esto no se quede así», agregó bajo sollozos.

of-am