China y su proceso de transformación

China está viviendo un profundo proceso de transformación, no visto desde la época de Mao. Desde varios años viene creándose una nueva forma de capitalismo que tiene un impacto muy importante para esa enorme nación y el resto del mundo.

Para elaborar esta serie de artículos, hemos acudido a trabajos de Project Syndicate, Foreign affairs, The New York Times, The Washington Post, Bloomberg, The Economist, The Atlantic, El País, entre otros.

Las acciones que se han tomado en el último año y la actitud de su actual líder Xi Jinping han demostrado que el liderazgo chino tiene un mayor interés en desarrollar a su país internamente, antes de mantener su posición en el ámbito internacional. Xi ha tomado una serie de medidas a las que es necesario prestar atención, a fin de entender la realidad actual y sus implicaciones.

En primer lugar, se ha buscado controlar las áreas dominantes de la economía china por medio de la inversión estatal en las empresas privadas. Ahora, con el Estado participando en las operaciones del sector privado, las medidas regulatorias son aún más estrictas que antes y las compañías tienen menor flexibilidad para tomar decisiones.

Incluso deben ser muy cuidadosas para evitar inconvenientes de orden ideológico con sus operaciones. Más aún, tienen que tomar menos riesgos, pues los inversionistas estatales tienden a ser más conservadores en situaciones de riesgos.

Muchas empresas chinas han mostrado descontento y las empresas extranjeras están ahora menos cómodas a la hora de realizar inversiones en China. Incluso ya varias compañías han optado por retirarse del mercado, tales como Linkedin y Yahoo!

En segundo lugar, se aprobó una nueva ley de protección de datos que trajo un listado de medidas en torno a la información que las empresas pueden recolectar y guardar de los consumidores. Esta nueva ley modifica la relación entre el costo y los beneficios para los negocios lo que significará más incertidumbre. El área de mercado que se está viendo más afectada con las medidas tomadas actualmente es el sector tecnológico.

En tercer lugar, el entorno internacional ha tenido dudas en torno al respeto de los derechos humanos que está mostrando el partido comunista chino.

Se ha puesto en marcha una campaña de rectificación de la ley que ha generado dudas en cuanto a si se busca aumentar la legitimidad del partido, eliminar rivales políticos y suprimir el descontento frente al partido comunista. Se han incluso generado controversias en torno a los derechos humanos, las cuales son para los lideres de las naciones orientales un tema muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión.

A manera de conclusión, en China se crea un nuevo escenario orientando a China una mayor porción hacia la economía interna y también afecta el entorno económico mundial como un todo. En nuestro próximo artículo, continuaremos con el estudio de las demás medidas tomadas y sus implicaciones para su economía y para el resto del mundo.

JPM