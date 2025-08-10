China continuará comprando petróleo ruso pese amenaza EU

PEKIN.- China seguirá comprando petróleo ruso a pesar de las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales por la cooperación económica con Rusia.

«Es legítimo y legal que China mantenga una cooperación económica, comercial y energética normal con todos los países del mundo, incluida Rusia», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en una declaración a Bloomberg ..

Añadió que «seguiremos adoptando medidas razonables de seguridad energética de acuerdo con nuestros intereses nacionales».

LA ADVERTENCIA DE EEUU

Anteriormente, Trump había advertido de que Estados Unidos planea extender las sanciones secundarias a los países que adquieran petróleo ruso, señalando que China podría ser el próximo objetivo de estas medidas.

Trump ya firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 25 % a los productos de la India como castigo por las «grandes ganancias» que obtiene el país asiático de la venta de crudo ruso en «el mercado abierto», al tiempo que acusó a Nueva Delhi de «no preocuparse» por las pérdidas humanas del conflicto en Ucrania.

INDIA CALIFICÓ DE INJUSTA E IRRAZONABLE LA MEDIDA

La introducción de estos aranceles adicionales fue calificada de «injusta, injustificada e irrazonable» por la Cancillería india, que aseguró que Nueva Delhi tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales. Al mismo tiempo, Nueva Delhi y Moscú reafirmaron su asociación estratégica en el ámbito metalúrgico e industrial.