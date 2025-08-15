CHILE: Embajador RD presenta cartas credenciales

SANTIAGO DE CHILE.- Juan Cohen Sander presentó ante el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, la documentación que lo acreditan como embajador de la República Dominicana.

Durante el encuentro en el Palacio de La Moneda, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Cohen destacó que “Chile y República Dominicana son el maridaje perfecto”, aludiendo a la afinidad y al potencial de colaboración entre ambas naciones, así como a la voluntad de ampliar los lazos de cooperación en diversas áreas de interés común.

Antes de partir a La Moneda, Cohen recibió la comitiva del gobierno chileno en la sede de la Embajada, donde conversaron junto a los diplomáticos de la misión y luego salieron al palacio de gobierno.

Al llegar a la casa de gobierno, y al concluir el acto, el Embajador recibió honores al compás del Himno Nacional de la República Dominicana, luego se dirigió nuevamente hacia la sede diplomática.

Cohen estuvo acompañado por el ministro consejero Joel Jonathan Delgado y el consejero José García Marcano.

