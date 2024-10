ChequéateRD impacta más de 92,000 personas en tres años

SANTO DOMINGO.– El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), ha beneficiado a 92,969 personas desde su lanzamiento en 2021 hasta el 15 de octubre de 2024.

Este esfuerzo, respaldado por el Seguro Nacional de Salud (Senasa), se desarrolla en diez hospitales priorizados y jornadas móviles en diversas regiones del país.

Para conmemorar el tercer aniversario de la iniciativa y en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se desarrolla una jornada del 18 al 20 de octubre en el capitalino parque Eugenio María de Hostos. El evento fue encabezado por la primera dama Raquel Arbaje y el director del SNS Mario Lama.

En su intervención, el doctor Lama destacó que, hasta la fecha, 53,812 personas han sido atendidas en hospitales priorizados y 39,157 a través de jornadas móviles. De los tamizados, 45,321 fueron para la detección de cáncer de mama, 21,021, para cervicouterino y 26,627 de próstata.

“La detección temprana es clave para salvar vidas. Con este programa promovemos la cultura del autocuidado y brindamos acceso oportuno al tratamiento, lo cual marca una diferencia significativa en la lucha contra el cáncer”, subrayó Lama.

De su lado, la primera dama Raquel Arbaje reafirmó su compromiso con el bienestar de la población, destacando que ChequéateRD seguirá llevando servicios de calidad sin costo alguno a quienes más lo necesitan, especialmente en zonas vulnerables.

«Saber que en solo tres años hemos podido tamizar a más de noventa mil mujeres y hombres no solo me causa alegría y orgullo, sino que también me compromete a continuar reforzando el trabajo que Uniendo Voluntades realiza junto al SNS y al SeNaSa para alcanzar cada vez mayor número de personas», señaló la primera dama.

Entre los hospitales que han registrado la mayor cantidad de personas tamizadas destacan en Santo Domingo los maternos Reynaldo Almánzar con 11,617 personas atendidas; Nuestra Señora de La Altagracia, con 8,592; Regional Jaime Mota, de Barahona, con 7,230 y el Regional Doctor Luis Morillo King, de La Vega, con 4,189.

Hasta la fecha, el programa ha realizado 380 jornadas en todo el país, ofreciendo consultas ginecológicas, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, hospitalización, tratamiento oncológico y seguimiento, sin ningún costo para los pacientes.

Durante el acto, se invitó a los asistentes a que «rieguen la voz» e inviten a familiares y amigos para que asistan a la jornada que se realizará hasta el domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con servicios de mamografías y sonomamografías, además consultas de urología, odontología, medicina general, nutrición pediátrica y Pruebas del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés), por lo que puede asistir toda la familia.

RECONOCIMIENTO

La ocasión fue propicia para que el Servicio Nacional de Salud reconociera a la primera dama Raquel Arbaje por sus valiosos esfuerzos para fortalecer los servicios de detección oportuna de cáncer y fomentar una nueva cultura que priorice la salud preventiva a nivel nacional.

