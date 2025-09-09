CES entrega Abinader informe situación Haití y efectos en RD

El documento, cuyo contenido no fue revelado de inmediato, es el resultado de seis mesas temáticas en las que participaron representantes del sector social, laboral, empresarial, de la sociedad civil organizada, representantes del presidente y representantes de tres expresidentes. La entrega se realizó en el Palacio Nacional y estuvo encabezada por el presidente del CES, Rafael Toribio, acompañado de los demás integrantes de la institución.

VALORA CONCERTACION Y COMPROMISO

El mandatario recibió de manera formal la versión física original del documento, junto a una memoria USB que contiene el informe y las seis últimas actas de cada mesa temática, destacó Presidencia en una nota.Durante el acto, Abinader valoró el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales para aportar soluciones responsables frente a la crisis haitiana. Como parte del proceso de consultas, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana en un calendario que se desarrollará de la siguiente manera: miércoles 10 de septiembre, entrega al expresidente Danilo Medina; jueves 11 de septiembre, al expresidente Hipólito Mejía, y el martes 16 de septiembre, al exgobernante Leonel Fernández.

INFORME SERA PUBLICO EL MARTES 16

El contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las dos de la tarde. En mayo pasado, Abinader se reunió con los tres expresidentes para dar inicio a un diálogo sobre la grave crisis que atraviesa Haití y las consecuencias de esto para el país. El encuentro, celebrado en el Ministerio de Defensa, tuvo una duración de dos horas y se desarrolló en un ambiente de diálogo franco, patriótico y constructivo, destacó en esa oportunidad la Oficina de Prensa del presidente.

an/am