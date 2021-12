Certifican como Bandera Azul playa de hoteles del destino LR

LA ROMANA.-La Fundación Internacional para la Educación Ambiental (FEE) entregó los certificados Bandera Azul a siete hoteles del Destino La Romana, miembros de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe (AHRB).

La certificación Bandera Azul se entregó por tener sus segmentos de playa limpia, segura y accesible durante el período 2021-2022 a los hoteles Viva Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham Dominicus Palace, Dreams Dominicus La Romana, Catalonia Gran Dominicus, Catalonia Royal La Romana, Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Be Live Collection Canoa, Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort, Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort, y Casa de Campo Resort.

El acto de izamiento oficial se realizó en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach & Palace donde los hoteles recibieron su certificación.

La acreditación, que entrega internacionalmente la FEE y el Instituto de Derecho Ambiental de República Dominicana (IDARD), reconoce a los hoteles por el cumplimiento de “los más exigentes estándares de calidad ambiental”.

Para obtener Bandera Azul se verifica una serie de criterios de gestión responsable, calidad de agua, educación ambiental, seguridad, servicios y accesibilidad que otorga un exigente jurado interdisciplinario.

El jurado lo integran autoridades de 11 instituciones entre las que figuran: los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turismo, Educación; el Consejo Nacional de Competitividad, Acuario Nacional, Conadis, Defensa Civil, Cibima, Asonahores y Fundación Propagas.

La Asociación de Hoteles Romana-Bayahibe

La Asociación de Hoteles Romana-Bayahibe (AHRB) fue creada en el año 2000 con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y prácticas amigables con el medioambiente, la conservación de los recursos naturales y realizar programas sociales dirigidos a las comunidades vecinas.

Son miembros de la AHRB el Aeropuerto Internacional De La Romana, el Muelle Turístico Internacional Casa De Campo La Romana, los hoteles Be Live Collection Canoa, Casa de Campo, Catalonia Gran Dominicus, Catalonia Royal La Romana, Dreams Dominicus La Romana, Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort, Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort, Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Viva

Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham Dominicus Palace, Whala! Bayahibe, la Compañía de Electricidad de Bayahibe, y los proyectos residenciales Dominicus Americanus, Aqua Esmeralda y La Estancia Golf Resort.

