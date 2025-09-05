CC detecta irregularidades económicas en Punta Catalina

Punta Catalina.

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Cuentas (CCRP) de la República Dominicana detectó irregularidades por miles de millones de pesos en la termoeléctrica Punta Catalina, según reportan este viernes medios de prensa.

Señalan que las mismas han sido reveladas por una auditoría, la cual abarca el período 2013-2021 y demuestra que hubo pagos a contratistas por más de RD$21 mil 100 millones, sin ningún tipo de soporte ni evidencias documentales así como también pagos no registrados en la contabilidad, por RD$10 mil 091 millones.

La Cámara de Cuentas ha revelado, según el periódico El Nacional, que Punta Catalina seguía en proceso de construcción en 2021 pese a estar operando desde abril de 2020, con carga a la cuenta de activo, lo que resulta una incongruencia.

Ha detallado también una serie de irregularidades, como contratos suscritos con personas y empresas sin inscripción en el Registro de Proveedores del Estado.

Como hallazgos preocupantes, detectó la contratación de publicidad sin justificación por valor de RD$164.7 millones, destaca El Nacional.

PAGOS SIN EVIDENCIA

El periódico dominicano apunta que la construcción de la planta tuvo un costo para el Estado de 3 mil 276 millones de dólares, equivalentes a RD $148 mil 021 millones de pesos.

Esa cifra, indica, está muy por encima del precio base del contrato, que era $1,945 millones de dólares, según detectó la auditoría.

agl/an