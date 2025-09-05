CC detecta irregularidades económicas en Punta Catalina
SANTO DOMINGO. – La Cámara de Cuentas (CCRP) de la República Dominicana detectó irregularidades por miles de millones de pesos en la termoeléctrica Punta Catalina, según reportan este viernes medios de prensa.
Señalan que las mismas han sido reveladas por una auditoría, la cual abarca el período 2013-2021 y demuestra que hubo pagos a contratistas por más de RD$21 mil 100 millones, sin ningún tipo de soporte ni evidencias documentales así como también pagos no registrados en la contabilidad, por RD$10 mil 091 millones.
La Cámara de Cuentas ha revelado, según el periódico El Nacional, que Punta Catalina seguía en proceso de construcción en 2021 pese a estar operando desde abril de 2020, con carga a la cuenta de activo, lo que resulta una incongruencia.
Ha detallado también una serie de irregularidades, como contratos suscritos con personas y empresas sin inscripción en el Registro de Proveedores del Estado.
Como hallazgos preocupantes, detectó la contratación de publicidad sin justificación por valor de RD$164.7 millones, destaca El Nacional.
PAGOS SIN EVIDENCIA
El periódico dominicano apunta que la construcción de la planta tuvo un costo para el Estado de 3 mil 276 millones de dólares, equivalentes a RD $148 mil 021 millones de pesos.
Esa cifra, indica, está muy por encima del precio base del contrato, que era $1,945 millones de dólares, según detectó la auditoría.
agl/an
Ninguna auditoría evita el descalabro , el agotamiento y el rechazo que está sufriendo Luis Abinader , la ineptitud , las mentiras , las improvisaciones y la corrupcion en este gobierno tienen más que jarto al pueblo !!!!! Un cambio que si es verdad que llegó , pero completamente negativo !!!!!!
Definitivamente el PRM está desesperado y está sellando su salida del gobierno con el frente que se ve venir !!!!! La unión en las próximas elecciones de LA FUERZA del PUEBLO y EL PLD !!!!
I just got paid $22k working off my laptop this month!** And if you think that’s cool, my divorced friend has twin toddlers and made over $22620 her first month.details on this website**Want the secret?** Copy this Website and choose HOME TECH OR MEDIA……..
Here is I started_______ WORKSTAR1.COM
Es decir que el gran grueso de las irregularidades se hicieron en los gobiernos «honestos» de Danilo Medina.
…
Bueno, la honradez y pureza de Danilo esta ahora en peligro, porque ningún funcionario podría ocultar eso sin que el presidente abriera los ojos. Cuando empiecen a llover las preguntas, quién saldrá a presentar pruebas de que no hubo anomalidad? Muchos de los que se fueron con Leonel estarán también envuelto en ese Gran Robo al Estado. Buena suerte Danilo con ese regalo que te han tirado. Los reporteros aburridos tienen ahí una laguna para pescar
El coste actual de una central nuclear ronda las 4 mil millones de USD, apenas unos MIL MAS que lo que costo punta catalina
RD deberia pasar a contruir centrales nucleares