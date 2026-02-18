FNP propone modificar leyes orgánicas de las FFAA y Policía

Pelegrín Castillo Seman

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), Pelegrín Castillo Seman, planteó la necesidad de modificar la leyes orgánicas de las FFAA y la Policía Nacional, para garantizar ciertos derechos a los integrantes de los cuerpos castrenses y policiales, así como para vincularlos orgánicamente a una gran estrategia de seguridad alimentaria y relevo de productores.

Asimismo, anunció que prepara anteproyecto de ley que asegurará, si el Congreso Nacional lo acoge, que todos los suboficiales y oficiales subalternos, en condiciones de retiro honroso, tengan el derecho a la asignación para porte y tenencia de un arma de fuego corta, hasta que sus capacidades físicas y mentales se lo permitan, al tiempo que explicó que esa asignación debe considerarse un honor y reconocimiento de las instituciones a las que han servido, que le corresponde al terminar su carrera militar. “No puede ser una gracia a opción del comandante o director general como está previsto en la ley”, advirtió.

“Propondremos una modificación que permita que para fines de ascensos y especialísmos, los militares que obtengan títulos y experiencias en agronomía, veterinaria, foresta, acuicultura y pesca, así como en ciertas disciplinas científicas asociadas al desarrollo de las industrias defensa, reciban un tratamiento de preferencia. Por ejemplo, las instituciones militares deben ser las pioneras en los procesos de producción y mezcla de biocombustibles, y cada campamento militar de brigada o batallón debería contar si es posible con huertos propios para autoconsumo”, indicó Castillo.

En igual sentido, el Presidente de la FNP, explicó que el anteproyecto incluirá, que los años de servicio en la frontera dominico haitiana y en la protección de los recursos naturales, con hoja de servicio distinguido, serán recompensado de manera especial tanto para fines de retiro abreviado como con acceso a asentamientos productivos con asignación de parcelas y viviendas en la frontera y las montañas , o apoyo a empresas tecnológicas o de innovación. “Un año de servicio distinguido debe calcularse como año y medio para fines de retiro”, subrayó.

“Tenemos por delante también el reto nacional del relevo de productores del campo: la mayoría de los militares provienen de las zonas rurales, son hijos de agricultores, y este paso debería ser un componente esencial para la creación de una nueva ruralidad, que implicará también retorno al campo de muchos sectores de la población, entre otros componentes, ya que no podemos continuar con el insostenible modelo del Nueva York chiquito”, enfatizó el también exlegislador.

Castillo abogó también por la construcción de dos hospitales especializados para veteranos y pensionados de las instituciones castrenses, para garantizar un mejor servicio a esos militares y sus esposas o compañeras.