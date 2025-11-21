Casa Blanca aclara que Trump no busca ejecutar a demócratas

Karoline Leavitt

WASHINGTON.- La Casa Blanca ha negado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, busque la ejecución de los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier orden «ilegal» por parte de las autoridades, si bien ha reiterado que su comportamiento «quizás sea punible por ley».

Así lo ha dicho su portavoz, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la que ha criticado que «muchos en esta sala quieren hablar de la respuesta del presidente, pero no de lo que lo llevó a responder de esta manera».

GRABACION PODRIA SER PUNIBLE

En esta línea, ha acusado a los congresistas demócratas de «conspirar para orquestar» en un vídeo dirigido a los militares en ejercicio, «alentándolos a desobedecer las órdenes legítimas del presidente». Por ello, si bien ha negado que el mandatario busque la pena de muerte para ellos, ha considerado que la grabación «quizás sea punible por ley».

«Dejaré que el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra –nombre con el que la Administración Trump se refiere al Departamento de Defensa– decidan al respecto», ha agregado alegando que «no soy abogada».

«UNA AMENAZA GRAVE»

También se ha manifestado sobre las polémicas palabras de Trump el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtiendo de que constituyen una «amenaza directa (…) sumamente grave».

«Cada vez que Donald Trump publica cosas como esta, aumenta la probabilidad de violencia política. Ninguno de nosotros debería tolerar este tipo de comportamiento», ha lamentado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS, denunciando que el mandatario «está echando leña al fuego en un país empapado de gasolina política».

