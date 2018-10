Cartoneros dominicanos opuestos a que el Plan Social importe cajas en navidad

SANTO DOMINGO.- La Directora del Plan Social de la República Dominicana violaría la Ley de Compras y Contrataciones Públicas si importa cajas para los repartos navideños que tiene previsto realizar en los días finales del presente año, advirtió una empresa cartonera radicada en esta capital.

La firma Servikaton SRL, que preside el Dr. Romel Pimentel K., señaló que el organismo gubernamental se propone hacer esta importaciòn a pesar de que en el país hay industrias de cartón corrugado que pueden suplir cualquier cantidad que se les solicite.

Indicó que la señora Iris Guaba, directora del Plan Social, ha alegado que los cartoneros locales no quisieron licitar en un proceso para el cual fueron llamados, pero ellos y las pymes dicen que no lo hicieron porque no se les ha cumplido con un acuerdo de pago hecho durante una licitación anterior.

La posición de la empresa Servikaton está contenida en un documento cuyo texto es el siguiente:

“La Directora del Plan Social de República Dominicana pretende violar la ley de Compras y Contrataciones Públicas al pretender importar las cajas navideñas que todos los años esa institución reparte gratuitamente a los sectores más desposeídos de este país con motivo de las navidades.

En la República Dominicana hay más que capacidad para que las industrias del cartón corrugado puedan hacer es cantidad y más que eso.

La Directora de la institución del Plan Social alegara que los cartoneros locales no quisieron licitar en este llamado de compras, pero los cartoneros y las Pymes alegan que en la última licitación no se cumplió con el acuerdo de pago como exigía la licitación.

Queremos llamar la atención a estas pretensiones, previendo que se priva a este sector industrial del país de su derecho a licitar como manda la ley de Compras y Contrataciones Públicas, que por demás con el acuerdo de libre comercio con centro América y el Caribe, se prohíbe importar bajo este Régimen artículos de insumos destinados a bienes sociales.

Queremos advertir a la Dirección General de Aduanas y tomar carta en el asunto ya que se estaría violando las leyes y resoluciones de importación de la DGA”.