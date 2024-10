Carta pública al presidente Luis Abinader

El autor es comunicador. Reside en San Juan de la Maguana

Excelentísimo presidente Luis Abinader.

Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14

Basado en esas palabras de Dios, me he tomado el atrevimiento de hacerle algunas sugerencias para que usted busque los recursos económicos que el país necesita, sin tener que ser afectado por una reforma fiscal.

Gracias a Dios que lo iluminó, y usted sabiamente retiró ese proyecto de reforma fiscal, el cual si se hubiese aprobado, le iba a traer graves consecuencias a su gobierno y al país en sentido general.

Con estos consejos que a continuación le dejo saber, su gobierno no tendrás la necesidad de acudir a una reformar fiscal, si usted los acoge como buenos y válidos, el país tendrá recursos, más que suficiente, para amortiguar la deuda externa, para nunca más acudir a préstamos de ninguna especie.

Corregir todas las evasiones fiscales.

Los dueños de motocicletas no pagan ningún impuesto directo, sin embargo cuando uno de ellos va herido o con huesos rotos a un hospital, el Estado tiene que invertir mucho dinero para curarlo.

En el país existen millones de negocios informales que no pagan ni medio centavo de impuesto, los hay desde salones de belleza, peluquería, carnicería, colmadones, carwash, comedores, cafetería etc, etc.

En países como Cuba, México, Uruguay, Estados Unidos y los países europeos, a nadie le ocurre instalar en las calles ni en otro lugar, un negocio sin la debida autorización del Estado y con la tasa de impuesto que debe pagar.

Esos negocios informales deberían sacar en la DGII, una patente para ser colocada en un lugar visible, y la misma tiene que ser renovada cada año, al igual como se hace con los marbetes de los vehículos, no se puede seguir permitiendo ese tipo de evasiones fiscales.

Sugerencias

Aplicar nuevas medidas para reducir gastos y recaudar más dinero.

El programa de la tarjeta de solidaridad, tiene que ser sometido a una profunda revisión, ese tipo de ayuda social es un derroche de dinero que solo está beneficiando a muchos dueños de establecimientos en donde se cambian las tarjetas por alimentos.

La inmensa mayoría de estas tarjetas son empeñadas y vendidas por personas viciosas, y por otros que no la necesitan, otras, sus dueños la utilizan por el seguro Senasa, usted presidente no puede permitir ese derroche innecesario de dinero.

Debe implementar en todos los hospitales públicos, que se le cobre una tarifa por los servicios de salud que se le prestan a todos los extranjeros, al igual como se hace en muchos países del mundo, y a los dominicanos aplicarle una cuota de 50 pesos por la consulta médica.

Usted debe suprimir de una vez y por todas, la donación de uniformes, zapatos y útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas, eso se ha convertido en una mafia solo para enriquecer a los proveedores de estos implementos escolares.

Conjuntamente con esa medida, tiene que buscar fórmulas para reducir los costos de los utensilios escolares, para que los mismos estén al alcance de todos los padres con niños en las escuelas.

Recuerde esto presidente: el Muerto se hace pesado si encuentra quien lo cargue.

Elimine las tandas extendidas, eso solo ha sido un fracaso y una forma de enriquecer a los proveedores de alimentos en las escuelas, que se vuelva a la modalidad de las dos tandas para impartir la docencia.

Instruya al jefe del ejército dominicano, para que ponga sus soldados a disposición de quienes dirigen las Edes, con la finalidad de auxiliar a los técnicos en el corte y desmantelamiento de instalaciones eléctricas ilegales en todo el país, para evitar por siempre el robo de la energía eléctrica.

Elimine todos los privilegios a los legisladores, barrilito, cofrecito, exoneraciones de vehículos, canastas navideñas, que todos solo trabajen por sus sueldos, si hace esto, el pueblo lo alabará y lo apoyará, no lo dejará solo frente a ellos.

Implemente un cobro por una tarjeta de turista de 100 dólares para los extranjeros que deseen visitar nuestro país, ese sería el único requisito, impida que los cónsules se hagan millonario con la venta de visa a los extranjeros, que trabajen por un digno salario.

Esta tarjeta como la usa Cuba, que allá tiene un costo de 25 dolares, tendrá una validez de 30 días, que son suficientes para que un extranjero disfrute a plenitud la belleza de la República Dominicana y al mismo tiempo vaya dejando miles de dólares en consumo por su estadía.

Imagínese usted presidente, si cada año nos visitan 10 millones de turistas, si pagan solo cien dólares por entrar al país, obtendríamos mil millones de dólares, que unidos a las recaudaciones y recorte más arriba mencionados, su gobierno tendría recursos económicos suficientes, para hacer maravillas en este país.

Incentive la producción de energía eléctrica limpia, libere de impuesto a quienes desean adquirir equipos para instalar proyectos eléctricos, fije a la producción limpia de energía eléctrica, un precio bajo del kilo watt, para que el pueblo pague la energía eléctrica más barata.

Pero para que todo esto pueda funcionar, debe tener un régimen de consecuencia, en los países organizados, quienes nos pagan sus impuestos, van para la cárcel y sus propiedades incautadas, aquí se debe penalizar la evasión de impuestos y el robo de la energía eléctrica.

Por último presidente Abinader, si les gustan estos consejos, discútalo primeros con los diferentes sectores de la sociedad, no lo anuncie ni lo implemente sin buscar un consenso.

Dios lo siga iluminando para que siga tomando buenas decisiones para el bien de todos los dominicanos.

