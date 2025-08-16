Carta a pública a funcionarios (OPINION)

Distinguidos funcionarios:

Lic. Faride Raful, ministra de Interior y Policía

General Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional.

Limber Cruz, ministro de Agricultura

Señor Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Doctor Víctor Elías Atallah Lajám, ministro de Salud Pública

Doctor Eddy Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

Primera denuncia

1 – Me dirijo a sus personas y al ministerio o institución que ustedes dirigen, creyendo que son el canal correcto para que un ciudadano cualquiera pueda canalizar algunas denuncias, que en este caso son las siguientes: En este país de nuestros amores y dolores, el ruido infernal que causan los motores a los que a propósito les han eliminado el silenciador está causando una contaminación sónica que está llevando a la desesperación y a enfermarse a muchos ciudadanos.

2 – Este fenómeno ocurre en todo el territorio nacional. Ningún paraje del país, por más remoto que sea, está exento de esta falta de respeto a la convivencia en paz a que todos tenemos derecho. Día y noche, nuestras casas son invadidas por el ruido demoníaco que sale de los motores que circulan por los frentes de nuestras calles. Especialmente, son los más ruidosos los motores que usan los colmados y colmados para hacer los llamados “deliberes”. Parece que todos estos negocios se han puesto de acuerdo para especialmente tener unos motores viejísimos a los que les han eliminado el silenciador.

3 – En este avatar, los ciudadanos nos encontramos impotentes al ver que estamos desprotegidos. No hallamos a quién acudir para solucionar algo que, al Estado, de querer, le resultaría extremadamente sencillo, puesto que este dispone de las leyes y los medios coercitivos para aplicarla.

4 – En los barrios, de nada vale querellarnos con las patrullas policiales y suplicarles acciones contra los provocadores de estos ruidos infernales. Ello, porque es de conocimiento general que los patrulleros, en su mayoría, están vendidos. Se las buscan con los dueños de los establecimientos. Es decir, el soborno les impide entrar en acción.

5 – Como último recurso, en nombre de millones de dominicanos, publico en los medios de comunicación la denuncia contenida en los párrafos anteriores, a ver qué pasa con la misma.

Segunda denuncia

Honorables funcionarios:

6 – En todo el territorio nacional, los plátanos llamados Fiat y otros que estamos consumiendo se maduran casi al otro día de comprarlos. Para evitar esa madurez, los productores están tratando esos plátanos con un químico líquido, que extiende su maduración hasta por 20 días.

7 – Hago esta denuncia por lo siguiente: esos plátanos conservados verdes de manera artificial, están produciendo en el consumidor serios problemas de alergia y trastornos estomacales. También se puede deducir, que la ingesta de tales musáceas, puede ser la causa de quien sabe Dios cuántos tipos de cáncer.

8 – Personalmente llevé a Pro Consumidor una muestra de plátanos que habían sido tratados con el químico que los mantiene verdes, para que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia. El expediente de Pro Consumidor que me entregaron corresponde al número 01R002/2969/2025/1.

Tercera denuncia

9 – Desde hace mucho tiempo aquí en nuestra RD, por todo el territorio nacional se está usando la práctica de regar herbicidas para eliminar todo brote de hierba mala. Ya nadie quiere usar ni el machete, ni el colin, ni la azada como instrumentos para eliminar las malezas.

10 – Fruto de esa situación, a diario se están vertiendo en nuestro suelo miles de galones de los diferentes herbicidas que se usan para eliminar malezas. Las fatales consecuencias que a largo plazo trae esta práctica, nuestros técnicos las conocen al dedillo. Desde la contaminación de la capa freática y de las aguas superficiales, así como la degradación de los suelos y del aire que respiramos, porque esos químicos con la evaporación inundan todo nuestro espacio vital atmosférico.

11 – Esta práctica conlleva otros males. Los frutos que nos comemos de esos suelos también vienen a estar contaminados. Así que casos de cáncer, alergias, males estomacales, de riñones, hígado y otros órganos son padecimientos que seguirán en aumento de no ponerle fin a las causas que los producen.

12 – Espero que las autoridades correspondientes no echen en saco roto las denuncias y observaciones que son el cuerpo de este artículo. Mi esperanza se alimenta con el hecho de que no estoy clamando por una cosa de otro mundo. No estoy invitando a estos funcionarios a que se pronuncien contra el macabro genocidio que en Palestina están llevando a cabo los sionistas con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos gobiernos títeres de América Latina. ¿Entendido?

¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!

