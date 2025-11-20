Cárcel Las Parras comienza a acoger presos de La Victoria

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inició este miércoles el traslado de los primeros 300 internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria al nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

El titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, supervisó la aplicación de los protocolos y logística del proceso, para reducir el hacinamiento y abrir una nueva etapa de mejoras profundas en el tratamiento a los privados de libertad.

Santana Sánchez recordó que La Victoria, que se construyó en 1952, se pensó entonces para albergar 1,700 privados de libertad, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque ha tenido alguna expansión de sus espacios con el paso de los años, ha llegado a albergar a 9,300 internos, en un ambiente de hacinamiento que impacta en la dignidad de las personas que aloja.

Dijo que, aunque en los últimos 39 años el país ha tratado de sustituirla por otros recintos, “no fue sino hasta ahora que se puede empezar a concretar este proceso del que todo el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso y, a la vez, vigilante de que en el futuro no se repita otra experiencia como la que hemos vivido con La Victoria”.

AGRADECE AL PE

En su calidad de titular de la DGSPC, Santana Sánchez agradeció el respaldo del Poder Ejecutivo a todo este proceso, así como el apoyo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y de personalidades clave para la habilitación de Las Parras, como Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria.

Agradeció de manera especial el empeño de los equipos técnicos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), el cual ha concluido la primera etapa del CCR-Las Parras, con lo cual se podrán alojar unos 2,400 internos en dos cuadrantes habilitados.

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Santana Sánchez afirmó que este miércoles, 19 de noviembre de 2025, deberá quedar asentado en la historia dominicana como “el Día en que se inició el traslado de los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y eso debe ser un motivo de celebración, primero por la dignidad de las personas que podrán cumplir sus penas en condiciones más adecuadas, y segundo porque este hecho no deja de ser un acto de reafirmación de la vida democrática, porque todos sabemos del triste pasado de ese recinto”.

“Luego de este grupo de 300 vendrán 300 más hasta que completemos en muy poco tiempo los 2,400 correspondientes a la primera fase que nos está entregando el Ministerio de Viviendas y que se corresponde con los cuadrantes uno de alojamiento y cinco del área administrativa”, añadió.

Indicó que los internos trasladados a partir de hoy desde La Victoria a Las Parras, con el apoyo de diversas agencias gubernamentales, han sido evaluados por un equipo multidisciplinario que mantiene una comunicación constante con los responsables del Primer Catastro Penitenciario que desarrolla la gestión de la procuradora Reynoso con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).