Cantante Olga Tañón se presenta en la República Dominicana

Santo Domingo, 27 sep.- La cantante puertorriqueña Oga Tañón se presentará en la República Dominicana con su espectáculo The One and Only Show.

La actuación de la llamada Mujer de Fuego se llevará a cabo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua e incluirá sus éxitos y temas de su reciente álbum Olga Tañón y Punto para deleite de sus seguidores.

Los organizadores del evento cultural prometen una presentación llena de emociones con amplio uso de las luces, banda en vivo, y un cuerpo de baile «sin precedentes en escena».

Tañón es parte de la historia del merengue y ha colaborado con artistas dominicanos como Fernando Villalona, Johnny Ventura, y más recientemente con Gabriel.

Cuenta con dos premios Grammy Americanos y cuatro Latin Grammy y es la artista femenina tropical con más sencillos en el top 10 de las listas Billboard Tropical y Latin Pop Airplay.

of-am