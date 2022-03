Mercedes ve oposición a reforma es lucha «entre lo nuevo y viejo»

Cándido Mercedes, Rafael Núñez y Adelaida Martínez

SANTO DOMINGO.- El sociólogo Cándido Mercedes definió la oposición al proyecto de reforma a la Constitución como “la lucha entre lo viejo y lo nuevo”, evocando las reformas que llevaron a cabo en años anteriores..

“Esos actores de las reformas del 2003, 2010, 2015, son los que se oponen hoy”, enfatizó el miembro y excoordinador de Participación Ciudadana, quien dijo que el argumento del 50 más 1 es falso porque el PRM no puede modificar el objeto del proyecto de reforma.

Invitó a leer el artículo 270 de la Constitución actual, el cual, aseguró, explica que el objeto de la reforma está explicado en el proyecto que envió al CES el presidente Luis Abinader.

“¿Qué ocurre en República Dominicana, y no tiene que ver con la edad ni con el conocimiento de un actor político cualquiera?: lo viejo no acaba de desaparecer y está ahí, que son esos que se oponen, no acaban y se niegan a desaparecer”, manifestó.

Agregó que lo que sucede es que “hay gente que cree que lograron el éxito en el pasado y tú le quieres modificar parte de lo que ellos hicieron… y ellos lo ven como una derrota”.

Llamó al presidente Luis Abinader a que siga con el proyecto de reforma a la Constitución, porque independientemente de si se apoya o no, “como quiera él gana”.

“Si Abinader sigue y lo siguen torpedeando de manera tan desaforada, porque hay que decirlo, él gana si no se apoya, porque él la planteó. Ahora, si esos otros se dan cuenta que van a perder, gana la sociedad entera”, dijo.

VE GOBIERNO ES COHERENTE

Manifestó que el hecho de que el Gobierno proponga una reforma a la Constitución significa ser coherente, debido a que la misma está en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Eso se llama un liderazgo con coherencia, porque es algo que tú prometiste… Ahora, ¿quiénes se oponen a la reforma? Hay que ubicar desde el punto de vista ideológico: todos conservadores y tradicionales”, destacó el también catedrático.

Calificó de atinada la respuesta que dio el presidente Luis Abinader a quienes se oponen a la reforma a la Carta Magna y dijo que la misma debe ser apoyada, pues contempla sacar al Procurador de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que la Procuraduría de la República no se encargue de las cárceles.

Dijo que en el caso de Participación Ciudadana, desde allí se plantea que el Procurador sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura por seis años.

NO SE ESTÁ PROPONIENDO DESTRUIR LA CONSTITUCIÓN

Puntualizó que no se está proponiendo la destrucción de la Constitución, ni la supresión ni el quebrantamiento, sino enmiendas de algo que no debe ser.

“La reforma es un pacto social, es un contrato y está determinado por las relaciones de poder y en todas las modificaciones de la Constitución, siempre habrá actores que se van a oponer”, aclaró Mercedes durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. a las 9:00 p. m. por Entelevisión.

