Cancelan escalas de cruceros en playa haitiana por inseguridad

Puerto Príncipe, 11 sep (Prensa Latina) El resort Royal Caribbean suspendió las escalas en su playa privada en Labadee, Haití, debido a la situación que vive hoy el país caribeño en cuanto a seguridad. Este complejo permitió a los pasajeros de los cruceros disfrutar de cinco playas privadas entre el mar y las montañas, que incluyen una tirolesa de media milla, toboganes de agua, motos acuáticas, cabañas privadas y más atracciones.

El resort tiene su propia seguridad privada, pero ahora en medio de la inseguridad, las escalas al puerto quedan suspendida hasta abril de 2026. Los pasajeros que compraron excursiones en Labadee fueron informados recientemente de que su itinerario se cambiaría a otros puertos de escala, como Grand Turk en las Islas Turcas y Caicos, precisó el diario Le Nouvelliste.

«Estamos monitoreando la evolución de la situación en Puerto Príncipe, Haití, y como medida de precaución, estamos cancelando nuestra escala en Labadee», subraya el aviso enviado a los excursionistas.

Emisoras locales recordaron que recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó el aviso de evitar viajar a Haití, y el que lo haga será bajo su responsabilidad, y debe redactar su testamento porque aquí la vida no vale nada.

ro/joePL-103