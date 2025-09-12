Cancelan escalas de cruceros en playa haitiana por inseguridad
Puerto Príncipe, 11 sep (Prensa Latina) El resort Royal Caribbean suspendió las escalas en su playa privada en Labadee, Haití, debido a la situación que vive hoy el país caribeño en cuanto a seguridad.
Este complejo permitió a los pasajeros de los cruceros disfrutar de cinco playas privadas entre el mar y las montañas, que incluyen una tirolesa de media milla, toboganes de agua, motos acuáticas, cabañas privadas y más atracciones.
El resort tiene su propia seguridad privada, pero ahora en medio de la inseguridad, las escalas al puerto quedan suspendida hasta abril de 2026.
Los pasajeros que compraron excursiones en Labadee fueron informados recientemente de que su itinerario se cambiaría a otros puertos de escala, como Grand Turk en las Islas Turcas y Caicos, precisó el diario Le Nouvelliste.