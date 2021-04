Campeón Ryan García cancela pelea contra Javier “Abejón” Fortuna

SANTO DOMINGO.- El regreso de Ryan García tendrá que esperar.

El campeón del cetro interino ligero del CMB anunció en sus redes sociales que no podrá tomar la pelea ante Javier Fortuna del verano por motivos de salud.

A través de Instagram, García mencionó que prefiere enfocarse en su salud y bienestar personal antes de regresar al ring, aunque no especificó la causa exacta de su decisión.

“Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiro de mi pelea del 9 de julio. En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan”, escribió en Instagram.

García viene de convertirse en campeón en el mes de enero, cuando venció por nocaut a Luke Campbell, y desde ahí su fama fue creciendo. En diferentes ocasiones le relacionaron con rivales como Manny Pacquiao y Gervonta Davis, pero el CMB le puso la defensa obligatoria de su cetro ante el dominicano, Fortuna.

García había dicho en anteriores ocasiones que enfrentar a Fortuna sería un retroceso en su carrera, pero al final tuvo que aceptarla para mantener el título, es por ello que su decisión levanta más dudas sobre su salud entre sus seguidores.

Hace unos meses, The King habló sobre su salud mental, en donde reveló que vive con ansiedad y depresión, situación que podría ser la principal razón para retirarse, ya que no mencionó alguna lesión física ni mostrado nada en sus redes sociales en las que es muy activo.

of-am

Síguenos en las redes twitter facebook instagram