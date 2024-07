BOSTON: Realizan vigilia por dominicano ultimado en Jamaica Plain

BOSTON.- La familia de un dominicano ultimado en Jamaica Plain realizó una vigilia este viernes en el parque Malcom X, en Roxbury.

Sandra Rosario, pareja de Jusepy Báez, pidió a las autoridades que «agarren a esas ratas que destruyeron mi familia».

«Es lo único que yo le pido a Dios, porque ya nadie me lo va a devolver. Lo único que quiero es que los agarren. Me destruyeron, me desbarataron mi familia por nada, por nada, porque no hay sentido. Yo me canso de buscar, y yo estaba ahí, no había motivo para que hicieran eso”, dijo.

El domingo pasado luego de jugar softball con su equipo ‘Los Compas’ en el parque Clifford, en Roxbury, Jusepy fue herido de bala cuando manejaba de regreso a casa durante un altercado que involucró a unas motocicletas. Todo ocurrió frente a su familia.

“Yo y mis hijos, todos, estuvimos allí. Yo no entiendo cómo ellos no le dieron a mi hijo, porque mi hijo brincó y vio a su papá en el suelo”, dijo Rosario.

La policía dice que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10:15 de la tarde, en el área de Arborway y la calle New Washington, en Jamaica Plain.

A la vigilia asistieron familiares, amigos de la víctima, deportistas y autoridades que vinieron desde República Dominicana.

“El pueblo, todo el pueblo de Baní está consternado con la muerte de este joven que era demasiado querido allá en su pueblo, en Sombrero», dijo Luis Báez, diputado dominicano.