BHD es reconocido la marca más efectiva en premios Effie

La entrega del premio al BHD

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Banco BHD fue reconocido como la Marca más Efectiva en la sexta entrega de los premios Effie República Dominicana.

Esa categoría destaca a las firmas sobresalientes en el puntaje total de los galardonados.

La entidad también recibió dos premios Oro (máximo galardón) en las cualidades “Reputación Corporativa” e “Influencer Marketing”, con las campañas “Otro” y “Lo que parece normal”.

MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del BHD, afirmó que “la comunicación publicitaria de la entidad pretende transmitir dos mensajes.

“Uno relativo a los valores del buen hacer y de la buena voluntad, que son la esencia de nuestra marca, y otro que promueva un cambio positivo en la sociedad”, puntualizó.

CAMPAÑA “OTRO”

La campaña “Otro” es un llamado a la reflexión personal para no ser indiferentes ante los problemas cotidianos y a ser activos en su solución. Fue desarrollada por The Table by De Ferrari Borrell.

“LO QUE PARECE NORMAL”

“Lo que parece normal”, diseñada por Publicis del Grupo Defilló, está dirigida a la no violencia contra la mujer.

Su interés es el fomento de conciencia sobre la violencia financiera y muestra cómo acciones cotidianas pueden ocultar comportamientos dañinos.

Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo Institucional y Publicidad del Banco BHD, agradeció los premios que, dijo, confirman que vamos por buen camino con la publicidad institucional.

agl/of-am