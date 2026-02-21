BCRD emite billetes RD$2 mil

SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que a partir del martes 24 de febrero circularán nuevos billetes de RD$2 mil.

Indicó que estos billetes, cuya fabricación fue ordenada mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$2,000 actualmente en circulación, y mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Entre estas últimas figuran la imagen del patricio Juan Pablo Duarte que se hace visible al exponer el billete al trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación “2000” de forma vertical, hilo de seguridad, marca para los no videntes, numeración horizonta, marca de agua, microimpresiones, inscripciones en letras muy pequeñas que a simple vista parecen una línea llena pero que con la ayuda de una lupa o lente de aumento se pueden apreciar, imagen latente, isotipo con la identidad visual del BCRD, numeración vertical y número de identificación de cada billete ubicado del lado derecho, tira delgada tira que cambia de color verde a azul, el cual presenta un efecto de gotas y da la sensación de arena ondulante, número de identificación de cada billete, ubicado del lado.

Estos billetes se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del artículo 25, literales a) y c) de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

El Banco Central exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, consulte las informaciones disponibles en su página web. bancentral.gov.do BancoCentralRD.

sp-am