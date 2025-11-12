BARCELONA: Dominicano Kashmir Jones proyecta legado Mamá Tingó

Kashmir Jones

BARCELONA.- El artista dominicano Kashmir Jones participó en el Mangú Dominican Art Festival y presentó una propuesta plástica que combina color, ritmo y memoria histórica, reafirmando su compromiso con las raíces y la resistencia del pueblo dominicano

Su serie, titulada “Raíz y Resistencia”, se inspira en la figura de Mamá Tingó, símbolo de la lucha campesina y de la fuerza femenina que habita en la historia dominicana.

A través de un lenguaje que fusiona expresionismo urbano, símbolos caribeños y gestualidad contemporánea, el artista logró conectar con un público diverso que reconoció en su obra una voz poderosa y auténtica.

“Cada lienzo es un canto a la herencia, una ofrenda a las manos que siembran y a las mujeres que nutren”, explicó Jones, quien continúa consolidando su trayectoria internacional y reafirmando su propósito de proyectar la identidad dominicana hacia nuevos escenarios culturales.

Su presencia en Barcelona representa, además, un puente entre la memoria colectiva y la expresión artística contemporánea del Caribe.