BARCELONA: Consulado RD participa “Comerse el Mundo – México”

BARCELONA.- El vicecónsul Luis Carlos Rodríguez Jiménez representó al Consulado General de la República Dominicana en Barcelona en la II edición de Comerse el Mundo – México, un evento celebrado en el marco de la presentación oficial de la Foodie Black Week Barcelona 2025, donde México fue anunciado como país invitado.

El encuentro tuvo lugar en un ambiente de intercambio cultural y gastronómico, en el que se dieron cita representantes consulares, académicos, estudiantes, comunicadores y amantes de la gastronomía. La jornada estuvo marcada por degustaciones, ponencias y experiencias sensoriales que permitieron a los asistentes conocer de cerca la riqueza culinaria y las tradiciones del país invitado.

El ciclo “Comerse el Mundo” es una iniciativa impulsada por el Máster en Periodismo de Viajes y el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Su objetivo es fortalecer el diálogo intercultural mediante encuentros gastronómico-experienciales en los que distintos países comparten sus sabores, costumbres y valores culturales a través de su cocina.

Durante esta segunda edición, México fue el gran protagonista, destacando por su vibrante cultura, su hospitalidad y su gastronomía tradicional, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los asistentes pudieron disfrutar de una muestra representativa de la cocina mexicana, acompañada de reflexiones sobre el papel de la gastronomía como herramienta de identidad y diplomacia cultural.

La participación del Consulado General de la República Dominicana en Barcelona reafirma el compromiso del país con la promoción de su identidad cultural y gastronómica en escenarios internacionales. A través de este tipo de iniciativas, la representación dominicana fortalece los lazos de amistad y cooperación con otras naciones, al tiempo que impulsa el reconocimiento de la República Dominicana como un país de rica tradición culinaria y gran diversidad cultural.

Asimismo, se anunció que la República Dominicana será el próximo país anfitrión que cerrará este ciclo de conferencias, una oportunidad para presentar ante la comunidad internacional el talento, los sabores y la calidez que caracterizan al pueblo dominicano.

Con su participación, el Consulado reafirma su vocación de promover el intercambio cultural como puente de entendimiento entre los pueblos, destacando la importancia de la gastronomía como expresión viva de la historia, la identidad y la creatividad de cada nación.