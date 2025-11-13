Banreservas recibe premio por promover inclusión financiera

Uxio Lis Pérez (el séptimo desde la izquierda), ejecutivo de Negocios de la oficina de representación Banreservas en Madrid, posa con el reconocimiento junto a otros representantes de las empresas premiadas.

SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Corresponsables por promover iniciativas de inclusión financiera que benefician a personas con discapacidad y propiciar una transformación a través de su programa Banreservas Accesible.

El premio fue otorgado por la Fundación Corresponsables, en España, cuyo impacto repercute en la visión de responsabilidad social corporativa de Banreservas y establece un nuevo logro para el sistema financiero de la República Dominicana.

Esta iniciativa es una adecuación normativa, en cumplimiento de la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, la cual ha evolucionado hacia un programa integral que transforma el concepto de inclusión financiera.

A través de Banreservas Accesible, la institución ha logrado adaptar la infraestructura física de sus oficinas comerciales, rediseñar productos y servicios financieros que respondan a las necesidades de este segmento de clientes, y desarrollar herramientas que faciliten la interacción con personas con discapacidad.

Además, se han realizado campañas de sensibilización dirigidas tanto al personal interno como a la sociedad en general, promoviendo activamente la inclusión laboral y generado espacios de trabajo más diversos, empáticos y respetuosos.

Según las normas del concurso, los criterios de selección responden a la creatividad, innovación, sostenibilidad y alineación estratégica de las organizaciones participantes, así como en la comunicación responsable y el impacto positivo en sus grupos de interés.

Los Premios Corresponsables visibilizan las iniciativas de empresas, ONG, administraciones públicas y entidades sociales de toda Iberoamérica en procura de la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la sostenibilidad y la comunicación responsable.

En esta 16.ta edición se recibieron 873 candidaturas procedentes de 12 países, las cuales fueron evaluadas por un jurado internacional, compuesto por más de 100 expertos, garantizando una rigurosa deliberación.

El programa de inclusión ha marcado un hito en el sector, posicionando a la institución como referente nacional e internacional en la construcción de entornos bancarios más accesibles, equitativos y centrados en las personas con discapacidad.

Este liderazgo ha hecho merecedor al Banco de diversos galardones, como 120 sellos RD Incluye, el premio Iberoamérica Incluye 2024, el premio de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) 2025

El reconocimiento de estos premios es una muestra de su compromiso en avanzar hacia una banca que promueva el respeto de los derechos humanos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

of-am