Banreservas gana galardón Banco del Año en República Dominicana

La entrega del galardón

LONDRES, Inglaterra.- El Banco de Reservas (BANRESERVAS) obtuvo el prestigioso galardón ¨Banco del Año de República Dominicana 2024¨, otorgado por la revista británica The Banker, por su liderazgo en varias áreas financieras.

The Banker es uno de los medios más influyentes en el ámbito financiero global y cada año concede premios Bank of the Year, con destaque a entidades que lideran la industria del capital en sus países.

La revista reconoció al banco dominicano por su desempeño, innovación y compromiso con el desarrollo económico sostenible.

También por su capacidad para superar desafíos en un entorno empresarial dinámico y en constante transformación.

BANRESERVAS AGRADECE PREMIO

Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de BANRESERVAS recibió el premio durante una ceremonia efectuada en Londres, capital del Reino Unido, en la que también fueron ganadoras otras entidades afines en distintas categorías.

Al valorar el estímulo, Pereyra expresó que ser ensalzados por una publicación tan influyente como The Banker es un honor que les llena de orgullo y responsabilidad.

Refleja, dijo, la capacidad de BANRESERVA para superar desafíos en un entorno dinámico con estrategias innovadoras que priorizan la sostenibilidad, el bienestar de los clientes y el apoyo a sectores productivos.

Tras dedicar el premio a todos los clientes, refirió que recibirlo reafirma su deber con la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible.

¿POR QUÉ EL PREMIO A BANRESERVAS?

Los criterios considerados por la revista The Banker para otorgar el galardón incluyen la habilidad de las instituciones para lograr resultados financieros excepcionales.

También impulsar la innovación mediante nuevas tecnologías y desarrollar estrategias rentables que promuevan el crecimiento del negocio y la satisfacción del cliente.

The Banker considera que BANRESERVAS demuestra un compromiso ejemplar con la sostenibilidad, con el apoyo a sectores productivos del país y como líder en el ámbito comercial.

agl/of-am