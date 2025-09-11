Banreservas dispone RD$7 mil mm para sectores productivos

El administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, durante un desayuno empresarial en Santiago de los Caballeros

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Banco de Reservas dispone de RD$7,000 millones para financiar a sectores productivos con tasas especiales, informó el presidente ejecutivo de esta entidad, Leonardo Aguilera.

Al hacer el anuncio en un encuentro empresarial en esta ciudad, indicó que el propósito de este banco es promover la inversión y el desarrollo en todo el país. Dijo esperar que esos recursos “impacten en la vida de cientos de dominicanos mediante la creación de una cadena de valor que involucre cada vez a más personas”.

Dijo que esa disponibilidad de financiamiento pone de manifiesto la vocación de Banreservas de procurar que los recursos canalizados generen un círculo virtuoso de mejoría de las condiciones de vida de todos los dominicanos.

Resaltó que Banreservas incide de manera determinante en la financiación del comercio, la construcción, manufactura, salud y agropecuaria.

“Es oportuno resaltar que el Banco se ha beneficiado del mantenimiento de un clima de negocio favorable que ha sido afianzado por la estabilidad macroeconómica y un marco interno creado por las políticas lideradas por nuestro presidente Luis Abinader”, añadió.

CIFRAS RELEVANTES

Dijo que la cartera de crédito empresarial de BANRESERVAS creció RD$9,103 millones en la zona norte, consolidando a esta entidad financiera como la principal del sistema.

Expresó que su cartera de depósitos de banca empresarial en la región aumentó en RD$12,172 millones, para un 115% de ejecución, y en el 2025 tiene 5,207 clientes activos y 193 nuevos integrantes.

Otro logro es que su morosidad empresarial es una de las más bajas del sistema, situada en la zona en un 0.25%, lo cual resalta la responsabilidad de los clientes.

ECONOMISTA HERNÁNDEZ BÁEZ DICTA CONFERENCIA

Como parte del encuentro empresarial el economista Raúl Hernández Báez pronunció la conferencia «Análisis de coyuntura y perspectiva de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales».

Al enfocar durante la misma el comportamiento de la economía internacional y nacional, destacó la incidencia de los sectores comercio, construcción, manufactura, salud y agro, entre otros.

Dijo que la tasa de desocupación abierta en la República Dominicana cayó a 4.9% en el primer trimestre del 2025, una de las más bajas en la historia reciente del país. Ese y otros factores -añadió- han contribuido a que “estemos generando el dinamismo que requiere la economía local”, la cual registró un crecimiento interanual de 2.4% en los primeros siete meses del año.

DOLAR CERRARÍA A RD$64.50

Al observar que el tipo de cambio está bajando en todo el mundo, estimó que en la República Dominicana la tasa del dólar cerrará en 64.50, al final de año, lo que consideró no es una situación preocupante.

sp-am