Bameso y San Carlos obtienen victorias en el TBS del Distrito

El Inmortal del Deporte Evaristo Pérez recibe una placa de reconocimiento de parte de Abadina y el Comité Organizador del TBS Distrito 2020, que le entrega José Heredia Castillo.

SANTO DOMINGO.- El centro Luis Santos tuvo un auspicioso debut al conseguir encestar 24 puntos y atrapar 17 rebotes que fueron suficientes para que el club Bameso supere en tiempo extra, 97-95, a El Millón, en el encuentro que cerró las acciones del día en el TBS Distrito 2020. El doble-doble de Santos contribuyó a que los bamesianos igualen su récord en 2-2 y se establezcan en el segundo lugar del grupo B, solo por debajo del invicto Mauricio Báez con 3-0. De su lado, El Millón cae a 1-3 en el grupo A, en el certamen que está dedicado al ex entrenador Osiris Duquela y en opción a la Copa BanReservas. El concluir los primeros cuatro períodos el partido estaba empate 86-86 y necesitó de cinco minutos extras que dominó Bameso 11-9, en los que Santos anotó seis puntos del total de su equipo. El propio Santos fue quien igualó el marcador 86-86 al conseguir un rebote y la canasta con 4:1 segundos del final del cuarto período. Miguel Dicent lo reguardó con 17 puntos y cinco asistencias, William Santana 16 y siete rebotes, y Joan Durán logró cifras dobles en puntos (12) y en rebotes (13) para Bameso. Por El Millón, Roberto Tamárez fabricó 25 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, el debutante refuerzo norteamericano Tevin Glass 17 tantos y ocho balones capturados, Samuel Lara 16 y el importado Adauris Avery 15 y ocho atrapadas. San Carlos gana El club San Carlos continúa indetenible a un ritmo arrollador en sus primeros cuatro partidos de la serie regular en el TBS Distrito 2020, que está dedicado al ex entrenador Osiris Duquela y en opción a la Copa BanReservas. Los sancarleños derrotaron en un cerrado choque 83-79 al conjunto de Huellas del Siglo, el primero de la doble jornada de la justa distrital y que le dio inicio a la fase intergrupos, disputada en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto. Javian de la Cruz y Manuel Guzmán incidieron por demás en la cuarta victoria invicta de los muchachos de las “Cinco Esquinas” con una ofensiva en la que sobrepasaron de 20 puntos cada uno, el primero tuvo 23 y el segundo justamente 20 tantos. De la Cruz agregó 10 rebotes para combinar un doble-doble y repartió tres asistencias, Guzmán aportó siete balones capturados en la zona de la pintura, además de conseguir un importante canasto en la parte final del partido que rompió un empate 77-77 y le dio ventaja de tres puntos a San Carlos, 80-77, restando 43:4 segundos del final. También sumó dos tiros libres con 12:1 de juego que garantizó el cierre del marcador 83-79. Los de Huellas disfrutaron brevemente que lo que pudo ser una victoria cuando Francisco Dájer (Maletín) encestó un tiro de tres que puso arriba a su equipo 77-75, restando 1:14 para expirar el último período, acción que fue malograda por una canasta del refuerzo norteamericano sancarleño, Marlon Johnson, que igualó la pizarra 77-77 con 1:03 y el lance desde arco de tres de Guzmán, para sonar la chicharra final. De la Cruz y Guzmán comandaron a otros tres compañeros con dobles dígitos en anotación: Kevin Pérez 15 puntos, Erickson Sánchez 12 y ocho asistencias, y el importado Shaquille Keith coló 11 tantos y ocho rebotes. Por Huellas, que también tuvieron a cinco jugadores en cifras dobles, el refuerzo estadounidense Jeremy Richmond anotó 19 puntos y haló 13 pelotas, su compatriota Jonathan Holton 15 y siete capturas, Richard Bautista 14, ocho rebotes y siete asistencias, Luis Flores 12 y Francisco Dájer 11. El equipo de Cristo Rey ganó el primer cuarto 15-14, pero en el segundo no pudo detener el empuje de San Carlos que dominó de 12 puntos, 29-17, y la primera mitad culminó 43-32, con 14 anotaciones de Javian de la Cruz y 10 de Kevin Pérez. En el tercer período Huellas reaccionó y volvió a juego con ganarlo de ocho tantos, 23-15, y se acercaron al marcador de tres, 58-55. El último fue de los sancarleños 25-24. Reconocen a Evaristo Pérez El Inmortal del Deporte Evaristo Pérez recibió una placa de reconocimiento de parte de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y el Comité Organizador del TBS Distrito 2020. La entrega la hizo José Heredia Castillo, presidente de Abadina, acompañado de otros directivos y del equipo de San Carlos, del cual jugó Felo Pérez en sus años de gloria en el torneo distrital. Pérez estuvo acompañado de varios de sus familiares y de exjugadores de su época. Juegos del domingo Este domingo vuelve por segunda vez la jornada de cuatro partidos y el segundo día de intergrupos, en el TBS Distrito 2020. A las 11.00 de la mañana abren la cartelera, El Millón ante San Lázaro; y a la 1:00 de la tarde, Mauricio Báez (3-0) vs San Carlos (4-0), siendo estos dos los únicos equipos que están invictos. A las 3:00 de la tarde jugarán Los Prados contra Bameso; y en el cierre, a las 5:00 de la tarde Huellas del Siglo frente a Rafael Barias. La dirección técnica, que dirige Ramón Ceballos, informó que los encuentros intergrupos que iniciaron el viernes tendrán una duración de 12 días y terminan el miércoles 18 de marzo. Se anuncia que tras los partidos del jueves 12 de marzo se hará una pausa hasta el martes 17, ya que ese fin de semana, el domingo 15, se celebrarán las elecciones extraordinarias municipales a nivel nacional. El certamen distrital lo organiza la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside José Heredia Castillo, y el Comité Organizador lo encabeza por segundo año seguido José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia. of-am