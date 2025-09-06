Bahamas desobedece a EEUU y prohíbe entrada a haitianos

Puerto Príncipe, 6 sep.- Bahamas desobedeció al gobierno de Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos de Haití viajar a ese país para realizar trámites consulares tal como lo ordenó Washington.

El gobierno de Bahamas tomó esa decisión inesperada, al negar acceso a su territorio a los haitianos que deseen solicitar una visa de inmigrante para Estados Unidos.

Esto ocurre luego que la Casa Blanca seleccionó a Nassau como el centro de procesamiento de visas para haitianos a través de su embajada.

Bahamas conmocionó a la opinión pública, y a los perjudicados no se les proporcionó ninguna razón oficial respecto a la postura de Nassau, puntualizó el sitio digital Noticias Kominotek.

El gobierno de Estados Unidos aún no reacciona a la desobediencia de Bahamas, pero se esperan aclaraciones sobre el impacto de esa prohibición en el proceso de solicitud de visas que ya desencadenó una ola de inconformidad de los afectados.

of-am