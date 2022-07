Bachatero Joe Veras estrena remake de “Me decidí”

Joe Veras

SANTO DOMINGO. El maestro Joe Veras lanzó al mercado musical un remake de su éxito “Me decidí”, con el cual viene a refrescar la conocida canción que forma parte del dilatado repertorio del bachatero.

“Me decidí” es autoría de Félix Mirabal con arreglos de Joe Veras, un tema con ritmo contagioso y letras de amor y desamor, que habla sobre la persistencia, la pasión, la entrega y el amor verdadero.

“Luego de varios años de haber lanzado este tema me doy cuenta del impacto que está teniendo, que los seguidores me lo piden en las fiestas y que está sonando en la radio, es por esto que decido hacer esta nueva versión de Me decidí”, comentó Veras.

La canción viene de una producción del año 1999, y para esta nueva versión se hicieron modernos arreglos, para darle los colores del momento del género, por supuesto, sin perder la esencia del tema original.

El remake de “Me decidí” tiene un audiovisual disponible en todas las plataformas digitales, video producido por Rigoberto Genao de la empresa RSK Fama Film y tuvo como locaciones la hermosa ciudad de Jarabacoa.

Seguidores de todas las generaciones pueden conectar con la nueva versión de “Me decidí”, interpretada por una de las más espectaculares y melodiosas voces de la bachata: Joe Veras.

cfl-am