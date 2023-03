Aves, peces y ratones como indicadores químicos

El autor es doctor en ciencias químicas. Reside en Santiago de los Caballeros.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Cuando tenemos hambre y nos encontramos con un árbol con un fruto desconocido, inmediatamente nos asalta la duda de si podemos comer o no, ese fruto extraño. Mientras lo pensamos, un ave se posa en una rama y disfruta de aquel fruto hundiendo su pico una y otra vez, mientras sacia su hambre.

He aquí cómo la naturaleza responde a nuestra duda. Si es seguro para un ave, se puede confiar en que las sustancias químicas contenidas en ese fruto desconocido difícilmente provocarán daños al ser humano.

Por tanto, las aves se convierten en indicadores químicos que detectan materiales que el ser humano puede consumir en su alimentación.

Asimismo, la presencia de peces en el agua es una garantía de la calidad de esa agua. Los peces son muy sensibles. Allí donde habitan debe haber baja concentración de contaminantes. El oxígeno disuelto en el agua y las sustancias que regulan la acidez de la misma deben estar a niveles que garanticen la vida de los peces. En consecuencia, los peces se convierten en indicadores químicos para evaluar la calidad del agua.

La observación más curiosa y atrevida de este texto es la siguiente. Es posible que los ratones sean detectores o indicadores químicos de principios activos. Los principios activos son las sustancias esenciales de los medicamentos. Esto significa que cuando un ratón no se come un material es por dos razones. La primera razón es simplemente porque ese material no es orgánico y en consecuencia no es comestible.

La segunda razón es la que interesa en este texto. Hay materiales orgánicos que el ser humano come y que el ratón los rechaza. Por ejemplo, el ajo y la cebolla.

Es posible que algunos materiales que el hombre come y que el ratón rechaza sea un indicativo de que en esos materiales existan sustancias químicas útiles para su uso en farmacia y medicina. En síntesis, cuando el ratón no come un alimento que sí come un humano es porque dentro de ese alimento podría haber sustancias químicas que pueden ser utilizadas como fármacos.

