Avanzada jefatura misión sale a Perú a los Juegos Bolivarianos

Rubén Tejeda, jefe de misión, y Gary Hernández, subjefe de misión en los Juegos Bolivarianos en Perú.

SANTO DOMINGO. La avanzada de la Jefatura de Misión, conformada por siete personas, partió el domingo hacia Lima, Perú, para iniciar los aspectos organizativos de la delegación dominicana que participará en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La avanzada la integran Rubén Tejeda, jefe misión; Gary Hernández, subjefe de misión; Miguel Rivera, operativo; Juan Febles Dalmasí, director técnico; Marcel Vidal, Encargado Inscripciones Deportivas;

Adrienne Portes, encargada de alojamiento, y Julio Florentino, encargado de transporte.

El grupo se encargará de gestionar las condiciones para el recibimiento y estancia del resto de la comitiva dominicana que será inscrita oficialmente en la nómina de la cita multideportiva.

La delegación quisqueyana que tomará parte en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, Perú, está conformada por cerca de 300 atletas.

La mayoría de los atletas se encuentran tomando parte en programas de preparación de cara a sus respectivos compromisos. Para la próxima semana estarán viajando las distintas delegaciones deportivas y oficiales.

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos, que se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre, reunirán a alrededor de 4,000 atletas y 1,600 oficiales provenientes de las delegaciones de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, junto con países invitados como Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.

En total se competirá en 44 deportes y 65 disciplinas, distribuidos en 43 escenarios deportivos entre Ayacucho y Lima.

