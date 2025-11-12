Autoridades Rusia anuncian la toma de otra localidad Ucrania
MOSCU.- Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la provincia de Donetsk (este) y uno de los principales epicentros de la ofensiva rusa en esta zona del país europeo.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas «han terminado de limpiar de milicianos ucranianos la localidad de Sujoi Yar», situada entre Pokrovsk y Minorogrado, sin pronunciarse sobre posibles bajas durante los combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
a ver si rusia acaba de una buena vez con todos esos independencistas ucranianos ..
ucrania fue,es y sera una provincia de rusia
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good earning opportunity. tab for more detail thank you……..
Just join This Website ——-⫸ 𝐖𝐰𝐰.𝐆𝐨.𝐫𝐢𝐜𝐡𝐣𝐨𝐛𝟐.𝐂𝐨𝐦
Yo es expresado en otros comentarios,, lo russo son lo russo,,
Si lo dice Moscú, lo cuponero dicen que no se puede creer; si lo dice alguien de Estados Unidos; político, militar o periodista, dicen que es comunista; pero cuando lo olvidan, dicen que en Estados Unidos no hay comunismo. Todo para no perder su retórica de que Rusia pierde la guerra. Estamos jodidos con estos cuponeros.