Autoridades Haití sin emitir el criterio del calendario electoral

Puerto Príncipe, 19 nov.- El primer ministro temporal de Haití, Alix Didier y el Consejo Presidencial de Transición siguen hoy sin emitir criterio alguno sobre el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional para los comicios generales en la nación caribeña.

Dicha entidad, que es independiente, fijó una nueva fecha para la celebración de los comicios generales, un acto democrático que fue imposible materializar este fin de semana en la nación caribeña.

La primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales está fijada para el 30 de agosto de 2026, y la segunda vuelta tendrá lugar el 6 de diciembre.

Según el calendario divulgado por el diario Le Nouvelliste, la campaña electoral para la primera vuelta de votación comenzará el 15 de marzo y finalizará el 29 de agosto de 2026.

Los resultados finales de esta primera vuelta electoral se publicarán el 3 de octubre de 2026, precisó el rotativo.

Del 12 al 28 de agosto de 2026, el CEP planea distribuir materiales electorales en los departamentos.

El diario haitiano llama la atención que la mayoría de las comunas de los dos principales departamentos del país (el Oeste y el Artibonite), donde se concentra más del 60 por ciento del electorado, están controladas total o parcialmente por los pandilleros.

Le Nouvelliste recordó que las últimas elecciones en Haití fueron en 2015, y estima que el 20 de enero de 2027 el país ya tendrá sus líderes.

Según la fuente el calendario electoral fue presentado al Consejo Presidencial de Transición.

Las elecciones generales en Haití estaban previstas para celebrarse este fin de semana, pero la violencia ejercida desde el 2024 por los pandilleros esfumó la posibilidad de realizar la consulta popular.

of-am