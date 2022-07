Auge del teletrabajo o trabajo desde casa

En los últimos dos años y medio o sea desde el 2020 se ha aumentado y diversificado el trabajo a distancia a través de las redes de la internet, que bien se pueden dar servicios a través de celulares inteligentes, laptop y computadoras (usando zoom, whassapp y plataformas) y este auge lo impulsó la aparición del COVID-19, por la necesidad de realizar el trabajo teniendo el mínimo contacto y evitar las aglomeraciones de personas para mitigar el contagio de la pandemia.

Esta modalidad de trabajos online son ofrecidos por profesionales de diferentes ramas del saber y su mayor impacto está en las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) con el uso de la modalidad de servidores de nubes, los economistas, expertos en finanzas, los auditores y público realizan las transacciones bancarias y financieras, así como las grandes tiendas de intermediación de productos, las universidades, los colegios, abogados, médicos, grandes foros de profesionales, gremios, asociaciones, organismos internacionales, para todo esto el mercado necesitan teletrabajadores.

Las ventajas que tienen los trabajos a distancia están: que el empleado no tiene que trasladarse (transporte) al lugar de trabajo, no tiene que trabajar a tiempo completo, no tiene que seleccionar la ropa diaria del trabajo, no tiene gastos extras para desayunar y almorzar en la oficina; pasa más tiempo con su familia, menos costos de pasaje o combustible y menor riesgo de seguridad por accidentes o enfermedades. Una de las mejores ventajas es que se puede aplicar para un empleo desde y cualquier parte del mundo y en cualquier lugar de tu país.

El teletrabajo tiene grandes desventajas como son: la falta de socialización por no tener alcance a compartir con los compañeros de trabajo; el candidato a un empleo virtual debe disponer de internet, equipos como celulares, laptop; energía eléctrica fija, una habitación adecuada y no disfruta de vacaciones muy largas; todo esos costos debe asumirlo el trabajar. Muchos de los empleos de teletrabajo no ofrecen seguro médico ni seguro de vida y algunos no aportan a las AFPs o sea, te queda sin pensión para la vejez. Los patronos son renuentes a pagar vacaciones, regalía pascual ni bonificación por producción.

El teletrabajo se transforma en una desventaja para los países de economía mediana y baja, debido a que los más desarrollados mantienen un programa de reclutamiento de los profesionales más experimentados y talentosos de nuestros países y se pierden cada año miles de recursos humanos altamente calificados por falta de una política de estado que garantice emplearlos con condiciones similares a los países desarrollados y así impedir la salida de tan importante capital humano.

El teletrabajo es una variedad del empleo remunerado que aún falta por definir muchas variables importantes: Cuando el teletrabajo está fuera de tu país debes conocer las leyes de trabajo que rigen en ese país, debe hablar dos o tres idiomas, debes hacer un contrato de trabajo que incluye el tiempo diario a trabajar, por cuando tiempo durará la contratación, el monto de la remuneración, el tipo se moneda que recibirás el pago, un detalle de las actividades que realizarás, tratar sobre los beneficios marginales como vacaciones pagadas, el sueldo trece, la bonificación por rendimiento (bonos), el seguro médico internacional, las cotizaciones a la seguridad social (AFPs), los descuentos por impuestos sobre la renta, plan de beneficio al liquidar el contrato de trabajo y si el contrato será en español o inglés.

Dentro de los empleos virtuales, teletrabajo o trabajo en casa, los más estables son los de profesores; estos tienen las mismas condiciones que los maestros que ofrecen clases presenciales, a diferencia de las tutorías (que son profesores que ofrecen conferencias, charlas y clases a distancias) para cursar estudios de postgrado, máster y doctorados en universidades de prestigio internacional como son EMT, Harvard, la universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Columbia en Estados Unidos de America entre otras. Esos son profesores bien remunerados y aunque no incluyen seguridad social ni planes de pensiones.

Las empresas tienen grandes ventajas comenzando con que no tienen que pagar alquiler oficinas grandes, economía en el amueblado, equipos; disminución en consumo de agua, energía eléctrica, equipo de aires acondicionado, economía de beneficios marginales, equipo de transporte y mantenimiento de oficinas y quipos de trabajo. Para los empleados significa mayor autonomía y reducción de costos.

El auge del teletrabajo fue una modalidad implementada por las empresas para evitar el contagio del COVID-19 y vino para quedarse, de ahí que te sugiero que pienses en serio en prepararte y sea parte de esas grandes oportunidades de negocios.

La Republica Dominicana debiera iniciar incrementando una modalidad mixta, donde el empleado pueda trabajar de manera presencial en un 60% y un 40% desde casa y bien podría experimentarse en el sistema educativo y en el sistema de salud, que llevaría al país a eliminar gastos de energía, combustibles y para evitar el congestiona miento del tránsito y mitigar la contaminación ambiental. Las consultas medicas ( de nivel primario o de diagnóstico), en centro de atención primaria y en la educación superior y universitaria.

