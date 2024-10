Asociación de Restaurantes de la RD reconoce David Collado

El reconocimiento a David Collado

PUNTA CANA. – La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) hizo entrega de un reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado, por su importante apoyo al sector de la restauración y por impulsar el desarrollo del plan de Turismo Gastronómico Sostenible.

El reconocimiento se realizó durante el acto de celebración de la tercera edición del Restaurant Week Punta Cana con el objetivo de destacar la gastronomía y poner en alto el nivel de los restaurantes de la región de Punta Cana y Bávaro.

Omar Cepeda, presidente de Aderes, explicó que se encuentran en el segundo tramo del recorrido que integra la propuesta del SDQ Gastronómico 2024, y con esta iniciativa la entidad reafirma sus planes de desarrollar un turismo gastronómico sostenible en la zona turística del país con mayor flujo de turistas y visitantes.

“Restaurant Week Punta Cana, es una iniciativa que crea el escenario perfecto para mostrar lo que República Dominicana tiene para ofrecer, no sólo a nivel culinario, sino que también demostrando su gran variedad de productos locales de calidad y las influencias de las distintas culturas que han impactado sus orígenes culinarios, aportando diferenciación, variedad de sabores y creativas creaciones”, expresó Cepeda.

David Llibre, presidente de Asonahores, manifestó que a través de este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del sector turismo para continuar impulsando a la República Dominicana como un destino gastronómico en la región, fortaleciendo la oferta turística para satisfacer a los visitantes que arriban al país.

“A través de esta experiencia gastronómica buscamos fomentar el desarrollo de una experiencia culinaria donde los comensales pueden conocer nuestros principales destinos turísticos a través de la elaboración de platos que resaltan los productos locales, realizados por reconocidos chefs y puesto en escena en restaurantes icónicos de la zona Este”, puntualizó Llibre.

Así mismo, fueron entregados los reconocimientos a los ganadores en el marco del Restaurant Week Punta Cana 2023, con la distinción que otorga la Academia Dominicana de Gastronomía a los restaurantes Maralia, SBG Punta Cana y Osteria Giorgetta. Igualmente, fueron reconocidos por los comensales como los restaurantes mejor valorados de Punta Cana, los establecimientos Monserrat Manor, La Taberna de Pepe y SBG Punta Cana.

Indicaron que, en Punta Cana, el Restaurant Week se está celebranado desde el lunes 7 al domingo 13 de octubre. En esta ocasión Restaurant Week Punta Cana, contará con la participación de: Anji the Happy Baba, Bar Trattoria Mamma Luisa, Barbudo Restaurant, Brönch, Brönch On The Go, Dolce Italia By Liberato, Eatery, Gourmet Market, La Casita de Yeya, La Locanda, La Taberna De Pepe, Market Restaurant, Moserrat Manor, Noah, Osteria Giorgetta, Pizzarelli, Santa Mulata, La Cava, SBG Punta Cana, Jelly Fish, Unagui, Vale Valentina y Youyu.

Esta edición de Restaurant Week, los comensales podrán elegir un menú degustación a dos tiempos por RD$1,395.00, más impuestos (opción de entrada y postre o plato fuerte y postre); o, podrás escoger un menú degustación a tres tiempos por RD$1,795.00, más impuestos (bebidas no incluidas).

Esta séptima edición del SDQ Gastronómico 2024 cuenta con el apoyo de American Express, patrocinador oficial del SDQ Gastronómico, Ministerio de Turismo, El Catador, Agua San Pellegrino, Cervecería Nacional Dominicana, Cerveza Corona, Brugal, Grupo Rica, Arajet y Diageo.

of-am