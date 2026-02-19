Asaltan residencia del senador Félix Bautista en San Juan

imagen
Senador Felix Bautista.

SANTO DOMINGO.-  La residencia del senador Félix Bautista, en San Juan de la Maguana, fue asaltada por cuatro desconocidos la madrugada de este jueves.

Según el legislador, los asaltantes ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:00 de la madrugada.

De acuerdo con información no confirmada, un militar que se encontraba a cargo de la seguridad de la vivienda fue despojado de su arma de reglamento y amordazado.

No obstante, Bautista aclaró que los videos del sistema de vigilancia muestran que el agente no fue agredido físicamente durante el incidente.

Las grabaciones son analizadas por las autoridades como parte del proceso de investigación.

NO CARGARON CON NADA DE VALOR

Hasta el momento, el único objeto reportado como sustraído es una bocina ubicada en la sala de la residencia.

Bautista explicó que los intrusos revisaron gavetas y armarios, pero no se llevaron otros bienes de valor, ni causaron daños mayores en la vivienda.

Indicó que fue informado del asalto por un general que sólo identificó como  De los Santos, luego de que éste presentara  la denuncia ante la Policía Nacional alrededor de las 6:00 de la mañana.

Bautista descartó que el hecho tenga motivaciones políticas u otras intenciones adicionales y aseguró que no teme por su seguridad personal.

“No creo que haya sido más que un robo común”, expresó.

an/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
6 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Cesar
Cesar
28 segundos hace

Un hombre tan bueno y decente. Este país se jodiò…. Ya ni un senador está seguro. Paz a sus restos !

0
0
Responder
Jova
Jova
4 minutos hace

Que chequen a Leonel seguro quiere chequear las cuentas de lo Que tiene guardado Bautista

0
0
Responder
Dominicano
Dominicano
5 minutos hace

Yo creo que esa casa debería tener alarmas, también hay cámaras que le tiran foto a cualquier persona que esté de intrudo.

0
0
Responder
Víctor Per
Víctor Per
19 minutos hace

Honestas las declaraciones del senador Felix Bautista. Sin aspavientos. Si es otro podría decir que se trató de una agresión motivada por asunto político.

0
0
Responder
Pedro
Pedro
22 minutos hace

Bueno hasta que una noticia buena

0
0
Responder
Juan
Juan
26 minutos hace

Todo los comentarios los borran porque no hay ni uno favorable. Y ese es socio y pana del dueño de este periódico.

0
0
Responder