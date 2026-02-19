Asaltan residencia del senador Félix Bautista en San Juan

Senador Felix Bautista.

SANTO DOMINGO.- La residencia del senador Félix Bautista, en San Juan de la Maguana, fue asaltada por cuatro desconocidos la madrugada de este jueves.

Según el legislador, los asaltantes ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:00 de la madrugada.

De acuerdo con información no confirmada, un militar que se encontraba a cargo de la seguridad de la vivienda fue despojado de su arma de reglamento y amordazado.

No obstante, Bautista aclaró que los videos del sistema de vigilancia muestran que el agente no fue agredido físicamente durante el incidente.

Las grabaciones son analizadas por las autoridades como parte del proceso de investigación.

NO CARGARON CON NADA DE VALOR

Hasta el momento, el único objeto reportado como sustraído es una bocina ubicada en la sala de la residencia.

Bautista explicó que los intrusos revisaron gavetas y armarios, pero no se llevaron otros bienes de valor, ni causaron daños mayores en la vivienda.

Indicó que fue informado del asalto por un general que sólo identificó como De los Santos, luego de que éste presentara la denuncia ante la Policía Nacional alrededor de las 6:00 de la mañana.

Bautista descartó que el hecho tenga motivaciones políticas u otras intenciones adicionales y aseguró que no teme por su seguridad personal.

“No creo que haya sido más que un robo común”, expresó.

an/am