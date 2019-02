Anuncian actividades Mes de la Herencia Dominicana

NUEVA YORK.- Con mucho entusiasmo la comunidad dominicana y sus organizaciones están participando en las actividades de celebración del Mes de la Herencia Dominicana con motivo de la conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional y el 206 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, informó el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad.

Los eventos que se iniciaron recientemente con una misa en honor a la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio, seguida por una ofrenda floral frente a la estatua del fundador de la República, en la calle Canal con Sexta Avenida en Manhattan, cuya ceremonia fue encabezada el pasado 26 de enero por el cónsul general Carlos Castillo, se han venido desarrollando con excelente asistencia de dominicanos.

Por instrucciones del cónsul Castillo, el Departamento de Asuntos Comunitarios dio a conocer el calendario de las actividades que se programaron durante un reciente encuentro realizado en la sede consular con el objetivo de que las mismas no coincidieran en fecha y hora y de esa manera garantizar que los dominicanos puedan asistir masivamente.

Conforme a lo programado, el 27 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se depositará una ofrenda floral ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte en el bajo Manhattan, y la ceremonia contará con la participación de autoridades consulares y organizaciones de la comunidad, inclusive el Instituto Duartiano en los Estados Unidos.

En el encuentro convocado por el cónsul Castillo participaron organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, profesionales y religiosas que anunciaron los eventos que han programado y que incluyen conferencias, exposiciones pictóricas y literarias, presentaciones artísticas e izamiento de la bandera dominicana el Día de la Independencia Nacional, en varios lugares de Nueva York, Yonkers, Nueva Jersey, Atlantic City y Connecticut.

Entre las entidades se destacan Centro Cívico Cultural Dominicano, Club Deportivo y Cultural Dominicano, Pluma Poética del Arte Inc., Dominicanos Residentes en el Exterior, Comisionado Dominicano de Cultura, Gran Parada Dominicana de El Bronx, Casa Cultural Dominicana USA Inc., Los Andulleros de Santiago, Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción NY, Club de Leones New York Impacto, Agenda Dominicana y la Sociedad Dominico-Americana de Queens.

También, el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos (Hostos Community College), The Latin American Cultural Heritage Inc., Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos, Caridades Católicas, Alianza Dominicana, The Latin American Cultural Heritage Inc., Asociación de Veganos en USA, Escuela Juan Pablo Duarte (PS 4), Asociación de Policías Dominicanos en New York y Brentwood Public Library.

Asimismo han organizado actividades con motivo del Mes de la Herencia Dominicana en esta ciudad, las respectivas oficinas del congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen de la Rosa y el concejal Ydanis Rodríguez, la activista comunitaria Carmen Rojas, así como la concejal Corazón Pineda en Yonkers, el Instituto Duartiano en Filadelfia, Pennsylvania; el alcalde Brian Stack en Union City y la oficina consular dominicana en Paterson, Nueva Jersey, la Coalición Dominicano Americana de Connecticut.

A continuación el programa de actividades que se viene desarrollando:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MES DE LA HERENCIA DOMINICANA 2019

En Conmemoración del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y el 206 Aniversario del Natalicio del Patricio Juan Pable Duarte.

Enero

Miércoles 23 de Enero

Entrega de Proclama al Instituto Duartiano por parte de la Asamblea Estatal en Albany declarando la Semana Duartiana en los Estados Unidos. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697.

Lugar: Albany

Hora: 10:00 a.m.

Conferencia “Duarte, Precursor de la Libertad Dominicana y su Presencia en el ideal Antillanista”, a cargo del destacado historiador de prestigio Internacional Ramón Espínola, la cual persigue establecer la incidencia entre los pensamientos de Juan Pablo Duarte, José Martí y Eugenio María de Hostos. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:00 p.m.- 10:00 p.m.

Jueves 24 de Enero

Celebración Eucarística en honor a la memoria del Patricio Juan Pablo Duarte.

Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697.

Lugar: Iglesia San Judas Tadeo, 439 W., calle 204, Alto Manhattan.

Hora: 7:00 p.m.

Viernes 25 de Enero

Disertación de Conferencia sobre la Vida y Obra de Juan Pablo Duarte y encuentro del Presidente del Instituto Duartiano, Miguel Estrella, con estudiantes de los grados 5to, 6to, 7mo y 8vo de la Escuela Intermedia Salome Ureña. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697.

Lugar: Escuela Intermedia Salome Ureña, 4600 de la calle 196, Alto Manhattan.

Hora: 11:00 a.m.

Encuentro de la Confraternidad Duartiana. Coordinador: Instituto Duartiano. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:30 p.m.

Sábado 26 de Enero

DIA DEL NATALICIO DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE

Ofrenda Floral con motivo al 206 Aniversario del Natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Coordinación: Consulado General de la República Dominicana, Instituto Duartiano, Organizaciones Culturales, Deportivas y Comunitarias, entre otros.

Lugar: Plazoleta Juan Pablo Duarte, Canal St. y Ave. Las Américas, New York 10013.

Hora: 11:00 a.m.

Ceremonia Izamiento de la Bandera Dominicana en Yonkers. Coordinador: Oficina de la Concejal Corazón Pineda Isaac y organizaciones culturales y comunitarias de Yonkers. Para mayor información llamar a la Oficina del Concejal Pineda Isaac 914-377-6312.

Lugar: Yonkers City Hall, 40 South Broadway, Yonkers NY 10701

Hora: 4:30 p.m.

Cena Anual de Gala y acto de reconocimiento en ocasión de conmemorarse la Semana Duartiana. Estará amenizada por la orquesta Super Hits bajo la dirección del maestro Miguel Andrés Tejada. Coordinador: Instituto Duartiano de los Estados Unidos Inc. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697. Contribución $125 dólares.

Lugar: Astoria World Manor, 2522 Astoria Blvd. Astoria, NY 11102.

Hora: 7:00 p.m.

Domingo 27 de Enero

Conferencia “Impacto de Duarte y la Juventud de la Época” a cargo del Sr. Miguel Estrella, Presidente del Instituto Duartiano. Coordinador: Instituto Duartiano de los Estados Unidos Inc. Para mayor información llamar al Sr. Miguel Estrella 347-682-7697

Lugar: Club Deportivo y Cultural Dominicano, 2088 Oeste de la Ave, Amsterdam y la calle 163.

Hora: 2:00 p.m.

Lunes 28 de Enero

Recepción de la Exhibición de Pintura con motivo al Mes de la Herencia Dominicana “Estampa de Nuestro Pueblo”. Abierta al público hasta el 27 de Febrero. Coordinador: Centro Cívico Cultural Dominicano. Para mayor información llamar al 212-234-9577/ 917-405-6167.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Febrero

Sábado 2 de Febrero

Taller anti-Bullying. Coordinador: Pluma Poética del Arte Inc. Para mayor información llamar 646-491-8012.

Lugar: Small Idea, Early Learning Center- 52 Saint Nicholas Place #6, esq. 153. Manhattan.

Hora: 2:00 p.m.- 5:00 p.m.

Domingo 3 de febrero

Gran Mesa Redonda NONEREX. Con la participación del Analista y motivador Jonathan D’Oleo Puig. Coordinador: Dominicanos Residentes en el Exterior.

Para mayor información enviar mensaje de texto 914-258-3245.

Lugar: Biblioteca Pública de Yonkers Riverfront, 1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701

Hora: 2:00 p.m.-4:30 p.m.

Lunes 4 de Febrero

Lunes Culturales Literarios Interactivo. Coordinación: Centro Cívico Cultural Dominicano. Invitado Especial Prof. Dr. Luis Álvarez. Para mayor información llamar al 212-234-9577.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Jueves 7 de Febrero

Celebración del Día del Dominicano en el Capitolio en ocasión de conmemorarse el Mes de la Herencia Dominicana, auspiciado por el Congresista Adriano Espaillat.

Para mayor información llamar a la Oficina del Congresista Espaillat al 202-225-4365

Lugar: Capitolio, Washington DC

Hora: 12:00 m.- 8:00 p.m.

Sábado 9 de Febrero

Taller anti-Bullying. Coordinador: Pluma Poética del Arte Inc. Para mayor información llamar 646-491-8012.

Lugar: Small Idea, Early Learning Center- 52 Saint Nicholas Place #6, esq. 153. Manhattan.

Hora: 2:00 p.m.- 5:00 p.m.

Concierto en Yonkers (espera de información)

Domingo 10 de Febrero

Ensayo y 5to Escrutinio de las candidatas a Reina. Coordinación: Gran Parada Dominicana del Bronx. Si estás interesada (o) llamar Mireya Jiménez 646-500-9877

Lugar: Master Hall, 1710 University Ave, 2nd Fl. Bronx, NY 10452

Hora: 3:00 p.m.-5:30 p.m.

Lunes 11 de Febrero

Lunes Culturales Literarios Interactivos. Coordinador: Centro Cívico Cultural Dominicano. Invitado Especial Prof. Dr. Luis Álvarez. Para mayor información llamar al 212-234-9577/ 917-405-6167.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Martes 12 de Febrero

Celebración de la Herencia Dominicana en Union City. Coordinador: Oficina del Alcalde Brian Stack.

Lugar: City Hall, Union City

Hora: 12:00 m-1:00 p.m.

Miércoles 13 de Febrero

Experiencia Cultural de las Islas ABC. Coordinación: Centro Cívico Cultural Dominicano. Para mayor información llamar al 212-234-9577/ 917-405-6167.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Jueves 14 de Febrero

Celebración del 19 Aniversario del Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador: Casa Cultural Dominicana USA Inc. Para mayor información llamar Rosa Ayala 646-270-2940.

Lugar: Veteran Memorial Hall, County Building 851 Grand Concourse.

Hora: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.

Viernes 15 de Febrero

Puesta en circulación del libro de poesías “El Poliedro” a cargo del escritor Roberto Bello.

Lugar: Comisionado Dominicano de Cultura – Sala Rafael Villalona, 541 West 145 Street, New York NY 10031.

Hora: 6:30 pm

Evento Enséñame la Patria (espera detalles). Coordinador

Lugar:

Hora:

Confección y Exhibición de Chacabanas (espera de detalles) . Coordinador

Lugar:

Hora:

Sábado 16 de Febrero

Taller anti-Bullying. Coordinador: Pluma Poética del Arte Inc. Para mayor información llamar 646-491-8012.

Lugar: Small Idea, Early Learning Center- 52 Saint Nicholas Place #6, esq. 153. Manhattan.

Hora: 2:00 p.m.- 5:00 p.m.

Tarde de Carnaval. Coordinador: Los Andulleros de Santiago . Para Información llamar a David Núñez (954) 543-2605

Lugar: La Brasa Restaurant -1119 New York Ave.Union City, NJ

Hora: 4:00 p.m.

Seminario dirigido a la comunidad en ocasión del Mes de la Herencia Dominicana titulado “Violencia Doméstica inducida por el alcohol y las drogas” a cargo de la Hon. Patria Frías Colon, Jueza en la Corte Civil, Brooklyn. Coordinadores: Comité de Prevención de alcoholismo y drogadicción NY, la Oficina de la Asambleísta Carmen de la Rosa y el Club de Leones New York Impacto. Para mayor información llamar 646-479-1314.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:00 p.m.- 10:00 p.m.

Cena Bailable Pluma Poética, Pro fondo V Festival International Artístas Unidos. Coordinador: Pluma Poética del Arte Inc. Para mayor información llamar 646-491-8012. Contribución $25 dólares.

Lugar: Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 7:00 p.m.

Lunes 18 de Febrero

Inauguración de la calle Corporán de los Santos en honor al legado de superación, solidaridad y méritos en la comunidad. Coordinador: Oficina del Concejal Ydanis Rodríguez, Concejal Distrito 10.

Lugar: Calle 176 y Broadway, NY (detrás del United Palace)

Hora: 12:00 m.

Lunes Culturales Literarios Interactivos. Coordinación: Centro Cívico Cultural Dominicano. Invitado Especial Prof. Dr. Luis Álvarez. Para mayor información llamar al 212-234-9577.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Martes 19 de Febrero

Conferencia “Héroes de la Independencia”. Coordinador: Agenda Dominicana. Para mayor información llamar al 212-234-8149.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:00 p.m.

Miércoles 20 de Febrero

Celebración del Arte Culinario Dominicano. Coordinación: Martha Rodríguez, Centro Cívico Cultural Dominicano. Para mayor información llamar al 212-234-9577/ 917-405-6167.

Lugar: Local Centro Civico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Celebración del Mes de la Herencia Dominicana en Queens. Coordinador: Sociedad Dominico-Americana de Queens. Para mayor información llamar a José Tejada al 347-595-3035.

Lugar: La Boom, 56-15 Northern Blvd, Woodside, NY 11377

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 21 de Febrero

Recepción en conmemoración al Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador: Colegio Comunal Eugenio María de Hostos (Hostos Community College). Para mayor información llamar a la Decana Lic. Ana García Reyes. 718-518-4313.

Lugar: Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, NY 10451

Hora: 5:00 p.m.

Charla sobre la Independencia Dominicana. Coordinador: The Latin American Cultural Heritage Inc. Para mayor información llamar al 212-234-8149 ó Gladys Montolío 347-993-4218.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:30 p.m.

Concierto de Música Sinfónica Dominicana. Invitados especiales: Alexander Vásquez, saxofonista, y Dante Cucurullo, Director y Conductor. Coordinador: Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos. Favor de registrarse adca.eventbrite.com

Lugar: Aaron Davis Hall, City College of New York

Hora: 7:00 p.m.

Viernes 22 de Febrero

Presentación de música folclórica de la Republica Dominicana en ocasión de Conmemorarse el Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador: Leonardo Iván Domínguez, Caridades Católicas y Alianza Dominicana. Para mayor información llamar al 917-242-0811.

Lugar: Alianza Cultural center, 530 calle 166.

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Sábado 23 de Febrero

Taller anti-Bullying. Coordinador: Pluma Poética del Arte Inc. Para mayor información llamar 646-491-8012.

Lugar: Small Idea, Early Learning Center- 52 Saint Nicholas Place #6, esq. 153. Manhattan.

Hora: 2:00 p.m.- 5:00 p.m.

Encuentro Círculo de Lectura Lacuhe- Taller. Coordinador: The Latin American Cultural Heritage Inc. Para mayor información llamar a Gladys Montolío 347-993-4218.

Lugar: 570 W. 159th St.

Hora: 6:30 p.m.

Conversatorio-Charla sobre el Carnaval Vegano. Coordinador: Asociación de Veganos en USA.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:30 p.m.

Charla de la Independencia Dominicana. Coordinador: Club Deportivo Dominicano.

Lugar: Club Deportivo Dominicano, 2088 Amsterdam Ave, New York, NY 10032

Hora: 7:00 p.m.

Cena Pro-recaudación de fondos para otorgar becas a estudiantes dominicanos en ocasión de conmemorarse el Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador: Instituto Duartiano, Filial Filadelfia. Para mayor información llamar a José Joaquín Mota, Presidente, 267-964-1744. Contribución $125 dólares.

Lugar: Romano’s Catering

1523 E. Wingohocking St., Philadelphia, PA 19124

Hora: 9:00 p.m.-1:00 p.m.

Domingo 24 de Febrero

Izamiento de la Bandera Dominicana con motivo de la Independencia Dominicana. Coordinador: The Dominican American Coalition of Connecticut.

Lugar: City Hall Bridgeport, 45 Lyon Terrace, Connecticut.

Hora: 12:00 p.m.

Celebración Eucarística y conmemoración del Día de la Independencia Dominicana en la Iglesia de la Intercesión. Para mayor información llamar a Luis Ducasse y/o Ana Guerrero 212-283-6200.

Lugar: Iglesia de la Intercesión, 550 W 155th St, New York, NY 10032

Hora: 12:30 m

Lunes 25 de Febrero

Celebración del Mes de la Herencia Dominicana en la PS 4. Coordinadores: Consulado Dominicano, PS 4 y Carmen Rojas.

Lugar: PS 4, 500 W 160th St, New York, NY 10032

Hora: 10:00 a.m.

Recepción con motivo al Mes de la Herencia Dominicana. Estampas de Nuestro Pueblo, Exhibición de Arte Herencia Dominicana 2019 Enero 7- Febrero 28, 2019.Coordinador: Centro Cívico Cultural Dominicano. Para mayor información llamar 917-405-6167/212-234-9577.

Lugar: Local Centro Cívico Cultural, 619 W. 145th St., Suite 201, NY 10031

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

Martes 26 de Febrero

Izamiento de la Bandera Dominicana en Yonkers. Coordinador: Oficina Concejal Corazón Pineda y Organizaciones Culturales y Comunitarias de Yonkers. Para mayor información llamar 914-377-6312.

Lugar: Yonkers City Hall, 40 South Broadway, Yonkers NY 10701

Hora: 4:30 p.m.

Concierto en Ocasión del Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador:

Comisionado Dominicano de Cultura. Para mayor información llamar al 212-234-8149.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:00 p.m.

Presentación Cultural y Celebración del Mes de la Herencia Dominicana. Coordinador: Asociación de Policías Dominicanos en New York. Para mayor información contactar Raysa Galvez 646-302-6865.

Lugar: One Police Plaza, New York

Hora: 5:00 p.m.

Miércoles 27 de Febrero

DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DOMINICANA

Izamiento de la Bandera Dominicana en Filadelfia. Para mayor información llamar a José Joaquín Mota, Presidente, 267-964-1744, 215-964-1744.

Lugar: City Hall, Filadelfia

Hora: 10:00 a.m.

Izamiento de la Bandera Dominicana en Reading. Para mayor información llamar a José Joaquín Mota, Presidente, 267-964-1744, 215-964-1744.

Lugar: City Hall, Reading

Hora: 10:00 a.m.

Izamiento de la Bandera Dominicana en Allentown. Para mayor información llamar a José Joaquín Mota, Presidente, 267-964-1744, 215-964-1744.

Lugar: City Hall, Allentown

Hora: 10:00 a.m.

Ofrenda Floral con motivo del 175 Aniversario de la Independencia Nacional Dominicana.

Coordinación: Consulado General de la República Dominicana, Instituto Duartiano, Organizaciones Culturales, Deportivas y Comunitarias, entre otros.

Lugar: Plazoleta Juan Pablo Duarte, Canal St. y Ave, Las Américas, NY 10013

Hora: 11:00 a.m.

Izamiento de la Bandera Dominicana en Atlantic City. Para mayor información llamar a José Joaquín Mota, Presidente, 267-964-1744, 215-964-1744.

Lugar: Atlantic City, NJ

Hora: 11:00 a.m.

Izamiento de la Bandera en City Hall. Coordinación Dominican Club- Connecticut. Contacto Elvis Novas Telef: 203-448-8212

Lugar: 155 Deer Hill Ave.

Danbury, CT

Hora: 11:00 a.m.

Celebración de la Independencia Dominicana. Coordinador: Brentwood Public Library y Consulado Dominicano en New York. Para mayor información llamar 631-273-7883.

Lugar: 34 Second Ave, Brentwood, NY 11717

Hora: 2:00 p.m.

Celebración del Día de la Independencia Dominicana. Coordinador: Asociación Cultural Dominicana de Yonkers. Para mayor información contactar llamar al 914-920-0226, 917-951-8599 Mayka Suazo. Correo Electrónico acdy@gmail.com.

Lugar: Portuguese American Community Center

117 Park Ave. Yonkers

Hora: 5:00 p.m.-8:00 p.m.

Jueves 28 de Febrero

Celebración del Mes de la Herencia Dominicana con la exposición de pintura, artesanía y platos típicos “El Latir de mi provincia”. La Vega y San Juan serán las provincias de esta entrega. Coordinador Areito Cultural. Para mayor información llamar a Jacqueline Guilamo 646-749-1416.

Lugar: Teatro Rafael Villalona, Comisionado de Cultura 541 W. calle 145, 2nd piso.

Hora: 6:00 p.m.

Reunión de Grupos carnavalescos. Auspiciado por Alianza Cultural Center y la Parada Dominicana. Para mayor información llamar al 917-242-0811.

Lugar: Alianza Cultural center, 530 calle 166.

Hora: 6:30 p.m.-8:00 p.m.