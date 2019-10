Antún dice en aquí hay una dictadura mediática y de toda naturaleza

Santo Domingo,- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano aseguró que en la República Dominicana hay una dictadura mediática y de toda naturaleza.

El ingeniero Federico-Quique- Antún- Batlle sostuvo además que en el país no existe una democracia real, sino lo que existe es un estado de libertinaje.

El dirigente del Partido del Gallo colorao sostuvo que aquí lo que sale en los medios de comunicación es lo que quiere el gobierno.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que se difunde cada domingo por Telesistema Canal 11, el líder opositor insistió en que el gobierno tiene un control económico sobre el 90 por ciento de los medios de comunicación.

Lamentó que cuando se disiente en seguida se pone de manifiesto la intolerancia, porque hace mucho que aquí se rompió el equilibrio, a tal punto que el que no se alinea lo ahogan en términos económicos.

“Aquí hay libertinaje, y no hay democracia, no son palabras duras, yo estoy diciendo la verdad, y no quiero entrar en tema mucho más profundo, analizar por que hay una dictadura, hay una dictadura mediática y de toda naturaleza, hay un solo control, aquí se rompió el balance“, sentenció el presidente del PRSC.

Quique Antún dijo que es urgente que en la sociedad dominicana se produzca un cambio que genere equilibrio y que se instaure el orden.

“Pero usted no ha visto como la gente se pone agresiva cuando la autoridad le llama la atención, a veces respetosamente“, lamentó Antún Batlle quien fuera director general del desparecido Banco Nacional de la Vivienda.

Dijo que no se concibe que en este país la gente tenga que incumplir con la ley, porque lo que sucede es que hay un desorden desde arriba hacia abajo, ya que cuando la población observa que quienes se encuentran en la cúpula de la base piramidal de la sociedad no dan ejemplo, entonces se arma un desorden.

Puso como ejemplo que cuando se da una señal de tránsito diciendo que no se debe estacionar, ahí la gente se parquea en su vehículo, pero su actuación se debe a que ve el ejemplo del que está arriba, es decir del que gobierna, porque ve la impunidad.

Sostuvo que eso no puede continuar, porque aquí hay un desorden en todo, y se trata de violar e incumplir con la ley, no respetar, porque se es un problema de respeto, por lo que se requiere firmeza desde arriba para imponer el orden con mano dura.

sp-am