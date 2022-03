Aníbal García Duvergé augura éxitos al PRM en su convención

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Unidad de Movimientos Independientes (UMI), Aníbal García Duvergé, auguró éxitos al Partido Revolucionario Moderno (PRM), a propósito de la celebración de su convención para elegir una nueva dirección y pidió a los miembros del movimiento que él dirige a no inmiscuirse en dicho proceso.

Sostuvo que, aunque no comparte el método escogido por las autoridades de esa organización política, debido a que entiende que un partido que fue construido en base a la ideología del Socialismo Democrático no puede implementar un método no participativo en donde sus bases puedan elegir quienes les representen, aunque le desea el mejor de los éxitos.

“Valiosos dirigentes y líderes de la organización partidaria aspiran a los diferentes puestos, muchos de los cuales gozan de nuestra simpatía personal, sin embargo, es oportuno hacerle de conocimiento a los miembros de la Unidad de Movimientos que ese es un evento privativo del PRM, en la que UMI no tiene derecho a inmiscuirse”, dice en un documento enviado a los medios comunicación.

García Duvergé explicó que en las pasadas elecciones la Unidad de Movimientos Independientes apoyó al PRM y su candidato Luis Abinader, pero que se mantiene distante de las decisiones de ese partido.

“Es por ello que en el marco de la normativa estatutaria de UMI, cualquier miembro de nuestra organización que aspire a un espacio dirigencial en el PRM o apoye un candidato en cualquier nivel, los organismos lo tomarán como una renuncia de la Unidad de Movimientos Independientes”, explica García Duvergé.

El veterano dirigente político se manifestó al respecto mediante un documento que dirigió a todos los miembros y simpatizantes de la Unidad de Movimientos Independientes, a quienes advirtió serían sancionados e incluso expulsados quienes violen los procesos y mandatos de las autoridades de la unidad de movimientos.

El documento está firmado además de Duvergé por Santos Amparo, Arnolfo Pimentel, secretario de Organización y secretario general, respectivamente.

