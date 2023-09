Algunos factores que influyen en la miseria haitiana (OPINION)

EL AUTOR

POR JAVIER FUENTES

Hablar de la miseria y pobreza de América Latina está supeditado a la concepción e inclinación ideológica que se pueda tener y del enfoque que se les quiera dar.

Ahora bien hay una realidad que nadie puede negar y es su gran dependencia que desde siempre ha tenido de sus metrópolis, primero Europea por la conquista y ahora norteamericana y quizás después China con su economía globalizada.

En América Latina cada uno de esos estadios de atrasos en su desarrollo podríamos de un lado u otro justificar, pero la verdad es, que él mismo ha estado mezclado entre la dependencia humillante aceptada o forzada y la incapacidad de romper ese ciclo de una mentalidad enajenada por varios factores.

Lo primero: nadie puede negar que las fuerzas imperiales de ayer y también las de hoy, juegan un papel importante en el atraso de los pueblos producto de que estos centros imperiales requieren materia prima y la capacidad para transformarla las tienen ellos y es lógico pensar que los países ricos no van a querer que se rompa esa correa de dependencia aun cuando algunos lo han intentado y cómo relámpagos aparecen los golpes de Estados, la invasiones o las presiones financieras juntas con las sanciones económicas.

Lo segundo: yéndonos un poco a la raíz del fenómeno, se explica en ciertas formas, el hecho de que España se haya plegado a la contrarreforma y esto devino afectando su capacidad como imperio, asunto que también la llevo a la declinación como primera potencia. Y abandonó su centro primario de conquista en una masa continental nueva, la isla Española, como pivote de expansión y con esto siguieron las perdidas de otros enclaves. Y al mismo Haití.

En cambio los países que se adhirieron a la reforma y al protestantismo, las que en algun momento fueron provincia de España, en la misma Europa, serian más exitosas en su desarrollo al capitalismo dejando atrás el rezago que representaba el feudalismo ante una clase revolucionaria pujante; la burguesía. (Hoy burguesía-financiera parásita)

Todos esos vicios los heredamos los latinoamericanos y por demás hemos tenido un desarrollo más lento.

En los países que se adoptaron la reforma la necesidad de tener que leerse la biblia, era ésto válido para cualquier ciudadano e interpretarla sin la intervención del sacerdote, estando ya traducida en distintos idiomas, posibilitó la apertura y creación de escuelas, centros de enseñanzas e investigaciones y un pensamiento menos dogmático, cosa que España y con ello los países latinoamericanos no hicieron.

Desde ese mismo momento comenzó un prolongado proceso de desventaja sumado a la falta de libertad y expresión del pensamiento en la innovación.

Son muchos los factores que han echo; todavía hasta hoy, que latinoamérica solo sea un exportador de sus recursos naturales (materias brutas sin ponerle valor agregado) y esto nos lleva a un intercambio desigual que genera pobreza y falta de competitividad en un mercado cada vez más exigente, dado el tiempo de trabajo socialmente necesario en la fabricación del producto y la inversión de nuevas tecnologías. ( el tiempo consumido en el producto terminado con la robotización)

Sumemos también una clase política gobernante corrupta y permisiva junto a las faltas de controles y regulaciones contra estas prácticas.

Y como diríamos años atrás su entreguismo a la disposiciones de los superiores (imperios) en detrimento de su población.

Hoy tenemos uno de los regímenes económicos más desiguales y degradantes de la calidad del ser humano; negador de toda conquistas y reivindicaciones, no así porque el capitalismo no pueda ayudar en estos asuntos sociales, sino porque a los que gobiernan no les interesa.

Haití, es el más vivo ejemplo en el continente americano. Francia la humilló en lo moral y financieramente de tal forma que no ha podido quitarse el pie del cuello.

La venganza contra Haití está basada en que precipitó la caída de Francia como imperio estando compuesto su ejército de negros (seres inferiores) quienes derrotaron a los blancos altos hermosos de ojos verdes y azules civilizados (superiores). Con la conquista de su independencia Haití demostró que Napoleón no era invencible y los demás países seguirán el ejemplo.

Los haitianos humillan a Francia al derrotar su ejército, provocaron a Estados Unidos, al levantar su voz por la libertad de los negros esclavos, enviaron armas y dinero a Simón Bolívar, inspiraron la cimarronada en Brasil e influenciaron las rebeliones en otras colonias y ahora están perforando las creencias dominicanas. Y para no cruzar el Masacre a pie lo están desviando() y de la misma manera siendo creyentes del Vudú, van ignorando la religión del país que han decidido invadir para absorber violando sus leyes, y creando bandas criminales.

Los haitianos, son excelentes lobbistas, han sobrepuesto ante cualquier realidad material y subjetiva de desarrollo su miseria como tarjeta de presentación y con ello querer imponer sus hábitos de barbarie.

No voy a recomendar lo que una vez me dijo mi Profesor Francisco A. Avelino, en la clase de historia política II (Uasd) que su padre le contó que: <<Trujillo llamó a los «Salomones» para tratar el caso de la frontera y después de los mejores análisis vino el famoso «corte»>>

Quiero citar lo siguiente para mayor comprensión de la miseria haitiana: «Mientras naciones ricas y poderosas han demostrado su incapacidad o desinterés en cumplir los acuerdos adoptados para socorrer al sufrido pueblo haitiano, y en otros casos se pretende “ayudar” a las naciones mediante bombardeos, invasiones y ocupaciones de su territorio, con este gesto, la República Dominicana recuerda a la comunidad internacional que a pesar de la crisis económica que agobia al planeta; a pesar de las estrecheces derivadas de su propia condición de país subdesarrollado y la magnitud de sus propios desafíos y apremios en la esfera educacional, se puede hacer mucho si existe claridad de propósitos, voluntad política, solidaridad y generosidad». (Haití: Una herida palpitante, pag 34)

Finalmente termino citando lo siguiente: «estamos frente al problema mismo del capitalismo y su fatalismo. Marx expone la relación existente entre la acumulación de riqueza social y la producción de una población superflua, desde el punto de vista de las necesidades de valorización del capital, condenada al pauperismo (Marx, 1992) muestra así el carácter antagónico de este sistema de producción social de alcance mundial, que ha sido capaz de desarrollar fuerzas productivas sin parangón en la historia y, al mismo tiempo, condenar al hambre y la pobreza a más de la mitad de la humanidad» (Manual Breve de Geopolítica, Ana L. Dagorret).

jpm-am