Alfonso Rodríguez juramenta como administrador de ETED

SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que recibió formalmente a su nuevo administrador general, el ingeniero eléctrico Alfonso Rodríguez Tejada, designado mediante el Decreto 653-25, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader. La juramentación fue realizada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Tras la juramentación, el ministro destacó la labor de Martín Robles, quien durante cinco años estuvo al frente de la institución.

“Estamos ante una empresa que juega en estos momentos un rol fundamental en el desarrollo económico de República Dominicana. Quiero darle las gracias al ingeniero Martín Robles, por la gestión en la ETED durante estos cinco años”, dijo.

Al asumir sus nuevas funciones en la ETED, Rodríguez Tejada expresó que, “es un honor liderar esta institución estratégica para el país. El compromiso es continuar el proceso de modernización de la red, fortalecer la seguridad operativa del sistema y asegurar que cada proyecto responda a las metas nacionales de desarrollo energético”.

También afirmó que dará continuidad al Plan de Expansión 2024-2035, que identifica obras prioritarias en líneas y subestaciones para garantizar la estabilidad, eficiencia y capacidad futura del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Estas declaraciones se alinean con los objetivos institucionales expuestos durante el pasado aniversario de la entidad, donde se enfatizó la consolidación de una red más moderna, sostenible y eficiente.

Rodríguez Tejada reiteró su enfoque en la calidad del servicio, transparencia y responsabilidad social, al afirmar que, “la ETED seguirá siendo un referente técnico y un aliado esencial en el progreso energético de República Dominicana”.

También aseguró que continuará trabajando en coordinación con las demás entidades del sector eléctrico, para garantizar la confiabilidad y el adecuado desarrollo del SENI.

Este compromiso reafirma la misión institucional de la ETED de ofrecer un servicio de transmisión seguro, eficiente y resiliente, que impulse el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Sobre Alfonso Rodríguez

Rodríguez Tejada es ingeniero eléctrico egresado de UNAPEC, posee una licenciatura en Derecho por la CDEP, cursó una maestría en Mecánica Caterpillar en el Institute of the Americas, en Miami, y obtuvo un MBA en Administración de Empresas también por Unapec. Además, cuenta con certificaciones como auditor en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001.

Su trayectoria profesional abarca funciones en el ámbito gubernamental, donde se desempeñó como viceministro de Energía Nuclear y de Electricidad, así como roles de ingeniería, mantenimiento y gestión en empresas del sector energético. Además, suma una sólida experiencia en administración corporativa que refuerza su perfil técnico y directivo.