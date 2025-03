Alerta sobre endeudamiento de RD durante actual gestión PRM

Daniel Toribio durante una entrevista periodística este domingo 2 de marzo, 2024

SANTO DOMINGO.- El exministro de Hacienda Daniel Toribio Marmolejos alertó sobre el rumbo que lleva el endeudamiento de la República Dominicana durante a actual gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno encabezada por el presidente Luis Abinader.

Tildó de muy preocupante el volumen que ha alcanzado la deuda del Banco Central, que -a su juicio- ya supera el billón de pesos y algunos sectores opinan que dicho compromiso es “impagable”.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, vaticinó que las tasas de interés seguirán subiendo en la medida en que el Banco Central coloque en el mercado financiero instrumentos, como las notas, a intereses superiores al 11%.

36% INGRESOS FISCALES DESTINADOS A PAGO INTERESES

Dijo que un dato resaltante es que en el reciente febrero, el 36% de los ingresos fiscales del Gobierno fueron destinados al pago de los intereses de la deuda.

“Cuando yo veo los números, que me parecen dramáticos, de que, solo en los primeros 45 días del año el 36% de los ingresos del gobierno serían destinados al pago de los intereses, digo que esto está tomando un camino distinto”, expresó.

Toribio, quien es dirigente del opositor Partido Fuerza del Pueblo, dijo que tal vez Abinader no habló de grandes obras en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero porque se ha dado cuenta de que, no solo no puede hablar de otras nuevas sino que las que está realizando es difícil que las termine, por el tema de los recursos.

VE INUSUAL ALZA DEL DÓLAR Y TASAS DE INTERÉS

Resaltó, de otro lado, que es inusual el alza que ha experimentado la cotización del dólar.

Opinó que ha sido un incremento anormal que podría ser atribuido a “la existencia de una masa monetaria que el Banco Central no quería recomprar, pero cuando apretó el botón del pánico, se ha visto compelido a ir al mercado a comprar más de 20 mil millones de pesos en Letra”.

En cuanto a las tasas de interés dijo que seguirán aumentando como consecuencia de los altos intereses que está pagando el Banco Central en los instrumentos financieros que está colocando.

A su juicio, esto último conllevaría a las instituciones financieras recibir depósitos a una tasa pasiva más elevada que ese porcentaje y, por ende, las tasas activas serán mayores para los sectores productivos, independientemente de que se disminuya la tasa de política monetaria.

RECURSOS AERODOM

Toribio, quien también es un exadministrador del Banco de Reservas, criticó que el mismo Gobierno haya admitido que gastó el dinero proveniente de la extensión del contrato de arrendamiento de Aerodom en otras cosas que no son las obras que el presidente Abinader prometió que se construirían con dichos recursos.

Alegó que desde el gobierno “todo es un decir y un justificar” y afirmó que en la gestión de gobierno de casi cinco años del gobierno del PRM que preside Abinader no ha sido concluida “una sola obra importante” de las que ha iniciado.

Puso como ejemplo la línea 2C del Metro de Santo Domingo, la reparación de la autopista Duarte y el monorriel de Santiago, proyectos cuya conclusión -según dijo- ha sido prometida en varias ocasiones y los trabajos no finalizan.

